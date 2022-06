García-Margallo se harta de los ataques llenos de odio de Lucía Caram y todo termina en un soberbio zasca

Venían teniendo buenos dimes y diretes José Manuel García-Margallo y la monja Lucía Caram alrededor de Todo es mentira, y por fin se juntaron cara a cara este lunes 27 de junio de 2022.

La disputa era variopinta y se centraban sobre todo en la invasión rusa a Ucrania, con la OTAN -y su Cumbre inminente en Madrid- de por medio y con las opiniones del Papa Francisco al respecto de todo… Y Margallo y Caram, huelga señalarlo, piensan diferente de todo esto y de mucho más.

La pelea dialéctica fue larga, bastante más faltona por parte de la monja que por el expolítico y exministro, pero terminó con una crucial arremetida del último:

García Margallo : En el tema de Rusia no hay grises, hay buenos y malos. Se ha producido una invasión de un país soberano. Se están violando todas las leyes de guerra y masacrando gente indefensa. Y la OTAN no está ladrando a las puertas de Rusia, está intentando defender a un pueblo que está siendo masacrado.

García Margallo : Reconozco que ella está más cerca del espíritu y por tanto puede saber si yo quiero una iglesia evangélica o no, y puertas abiertas o puertas cerradas, porque jamás me he manifestado sobre este tema.

Lucía Caram: A diferencia de usted, yo estoy en la primera línea y sé lo que esta pasando con los heridos. Y le digo que la política también ha fracasado. Con estas bravuconadas lo que estáis haciendo es envalentonar más a un loco como es Putin. Yo tengo más conocimiento que usted sobre lo que está pasando en Ucrania.

García Margallo: Usted está más cerca del Espíritu, más cerca de Ucrania, y tiene el conocimiento universal. Lo que yo digo es que el deber de las naciones civilizadas es ayudar a que no se masacre a un pueblo que ha sido invadido sin causa legítima alguna…

Lucía Caram: ¡Usted me está tergiversando las cosas! Y yo desde 2014 estoy acogiendo en Manresa a gente de la zona del Donbás. Lo que ha dicho el Papa, que a usted no le gusta…

García Margallo: ¡Yo no he dicho si me gusta o no! Mire yo soy más templado…

Lucía Caram: Sí, es usted muy templado y ha tenido una política fantástica y ha sido el rey del mambo a la hora de dialogar. Tenemos el feliz recuerdo de su paso por el gobierno del PP.

García Margallo: Usted lo sabe todo, porque el Espíritu debe llegar por su vía y no por la mía.

Lucía Caram: Seguramente los que estamos en el día y no vivimos de lo que nos pagan por ir a dar discursos, sino los que no tenemos nada que perder porque lo hemos entregado todo, somos más libres para hablar. ¡Usted ha vivido toda la vida de la política!

García Margallo: Yo soy absolutamente libre fuera de la política. Y tengo dos carreras, unas oposiciones ganadas y una graduación en Harvard; y para ser ministro renuncié a una oferta que multiplicaba por cien lo que ganaba en el ministerio. Usted es que lo sabe todo, además de monja debe ser argentina… Lo de ser argentino es un privilegio que yo no tengo».