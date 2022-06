Iñaki López (laSexta) tuerce el morro y carga contra la Monarquía al anunciar la inflación socialista

Iñaki López lo vuelve a hacer: tuerce el morro al hablar de una noticia incómoda para la izquierda y la extrema izquierda.

Así como ya ocurrió al enterarse de la imputación de Mónica Oltra, el copresentador de ‘Más Vale Tarde’ apretó la mandíbula para al escuchar cómo la inflación se dispara por encima del 10% en el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo una nueva demostración de la nefasta gestión del PSOE-Podemos.

Cristina Pardo avanzaba la noticia en el inicio del programa de laSexta ante la visible incomodidad de su compañero: “Los precios han subido en junio un 10,2% empujados principalmente por la alimentación y los carburantes”.

Desde ‘Más Vale Tarde’ enviaron a un reportero a un mercado para comprobar de primera persona el incremento de los precios, donde el periodista advertían que “el dato es bastante sorprendente, lo hemos calculado con respecto al IPC de este mismo mes en 2021 y nos sale un 11% de subida. Parece poco, pero trasladado al total del mes, nos dejamos casi 160 euros más”.

Consciente de que es un duro golpe para el bolsillo de las familias más desfavorecidas, López intentó echar balones fuera con una ataque a la Casa Real que no venía a cuento.

Su reacción recordó a cuando el copresentador de ‘Más Vale Tarde’ no pudo ocultar su preocupación el 16 de junio al informar sobre cómo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) imputó a la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

Inconscientemente, López torció el morro mientras que Cristina Pardo dio a conocer que hay «indicios plurales» que hacen «sospechar» de un «concierto» para proteger al educador o la carrera política de la vicepresidenta.

Una imagen que se volvió viral después de que Cristina Seguí compartió la captura que deja en evidencia el malestar del periodista de laSexta por el varapalo judicial para la política de extrema izquierda.

