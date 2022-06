Sánchez, insatisfecho con la ‘entrevista-masaje’ de Barceló (SER) se echa a los brazos de Ferreras (laSexta)

Pedro Sánchez no quedó satisfecho de su entrevista-masaje con Ángels Barceló.

El presidente del Gobierno, que concedió este 29 de junio su quinta entrevista radiofónica a la Cadena SER desde el 7 de enero de 2020, no logró obtener grandes titulares desde el estudio de ‘Hoy por hoy’.

El líder del PSOE solo intentó lavar su imagen de las polémicas declaraciones realizadas sobre la tragedia de Melilla, donde consideró que el asalto de inmigrantes ilegales se había resuelto «razonablemente bien» a pesar del número de fallecidos.

«Es evidente que yo lamento las muertes que se han producido en Nador», indicó Sánchez en la SER, donde además se justificó asegurando que no tenía la información completa de un ataque a la frontera antes de dar su opinión sobre el tema.

Sus palabras generaron más polémica que calma, ya que desde la oposición y la opinión pública consideran indignante que el presidente del Gobierno lance opiniones personales sin contar con información completa de un tema tan sensible para toda España. Lo que ha generado una gran duda: ¿qué hacen entonces sus cientos se asesores que tanto cuestan a las arcas públicas?

Al ver que la entrevista-masaje con Ángels Barceló se quedó en puro humo, Sánchez corrió a los brazos de Antonio García-Ferreras, con quien estará este jueves 30 de junio para abordar principalmente la Cumbre de la OTAN, la crisis de Melilla y la inflación que superó el 10 por ciento.

El programa arrancará a las 21:25 horas justo después de ‘laSexta Clave’. Y su emisión hará que ‘El Intermedio’ retrase su horario de comienzo hasta las 22:15 horas. Por contra, el programa de El Gran Wyoming concluirá a las 23:10 horas; es decir unos 25 minutos después de lo habitual.

El troleo de Herrera

La última entrevista-masaje de Ferreras a Sánchez acabó mal para el líder socialista, ya que lo que se hizo más viral el troleo de Carlos Herrera que la propia conversación de laSexta.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ empezó enfocando el tema con humor: “Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando”.

Sin embargo, el periodista no tardó en cambiar el tono y cargar contra el masaje del presentador de ‘Al Rojo Vivo’.

“Esta noche ha pasado por laSexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos”.

Un guion que no abandonó el presidente del Gobierno, quien además realizó promesas que Herrera considera que nunca llegarán.

“Qué es lo que hizo, decir que se va aumentar el gasto de Defensa, que sabemos si es el 1,2 o el 1,4, porque da cifras diferentes y que lo va a poner en el 2%. Miren, eso de que lo va a poner en el 2% ya, en fin, mis amigos militares saben perfectamente con quién se juega los cuartos. Eso tiene que llegar en un presupuesto nuevo y a lo mejor no es el del año que viene porque el año que viene si hay elecciones pues prorroga los que hay porque los socios pues seguramente harán un desmarque de…, para ir cara a las elecciones sueltos. Y, además los de Podemos, los de Bildu, tal y que cual, ¿aumentar el presupuesto al 2% del PIB para Defensa?, anda, venga hombre. Bueno, olvídense de eso, de momento”.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ que tiene calado al socialista incluso dio pistas de los próximos pasos que dará para intentar figurar en las presiones sobre Rusia por su sanguinaria invasión a Ucrania.

“Él va a hacer el paripé de impulsar una denuncia contra Putin por crímenes de guerra y que está muy bien que vea crímenes de lesa humanidad en la invasión de Ucrania, pero eso resulta curioso cuando el PSOE se niega a calificar los 1.000 asesinatos de ETA también como crímenes de lesa humanidad ante el Parlamento Europeo. El PSOE ¿eh?, el PSOE de este tío, el mismo. Esas son las cosas del sanchismo, de los filoterroristas con los que nos gobiernan”.

Finalmente, aprovechó para echar por tierra uno de lo anuncios de los que presumió Sánchez ante Ferreras.

“Y luego también ha anunciado una cosa muy curiosa, el Gobierno ha incautado un megayate en Barcelona que era propiedad de un oligarca ruso, lo de los impuestos y rebajar impuestos hay que mirarlo con calma pero lo de quitar a un ruso el yate, esto los socialistas lo hacen rápido, son campeones para eso, campeón olímpico. Quitarle algo a alguien, una propiedad, medalla de oro”.