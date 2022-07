Sánchez enfurece a la mismísima izquierda con su enésima entrevista de autobombo con Ferreras

Pedro Sánchez siguió con su clásica venta del programa electoral en los medios más afines al Gobierno.

Una vez más le tocó a laSexta y a Antonio García Ferreras, que, tal y como se esperabam hizo una entrevista que fue lo más parecido a un mitin político del presidente.

En el tiempo que duró la entrevista el socialista no sufrió en absoluto por las preguntas del periodista y pudiera dejar titulares para su mayor gloria personal.

Los que sí se quejaron de las palabras de Sánchez fueron los usuarios de Twitter.

Una de las declaraciones más comentadas estaba relacionada con la inflación española que ascendió al 10%. A lo que el presidente intentó calmar a la sociedad afirmando que eran cifras que ya tenían planeadas, pero que gracias a su gestión la subida de los precios no llegó a un 15%. Esas palabras no dejaron indiferente a nadie.

Al final le tenemos que dar las gracias a Antonio por no tener una inflación del 15%. pic.twitter.com/CmrITN9pkl — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 30, 2022

Gracias a las medidas de Pedro Sánchez la inflación no es del 15%, sino que es del 10%.🤦🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/GgXBEnwmqJ — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) June 30, 2022

El problema de Melilla

Ferreras le preguntó sobre la gestión que hubo de la llegada de migrantes a Melilla el 25 de junio, en la que, según datos del Gobierno, fallecieron 23 personas al desplomarse una parte de la plataforma que separa la ciudad autónoma de Marruecos.

Esa cifra cambia porque organizaciones de derechos humanos aseguran que las muertes se elevaron a 37. Sobre este problema se pronunció Sánchez que afirmó sus desacertadas declaraciones las dijo sin haber visto las imágenes y sin saber la cantidad de muertos.

Esas palabras hicieron que muchos se plantearan la importancia que el presidente español le daba a la situación en Melilla.

Gente de izquierdas y derechas mostraron su desaprobación ante lo que dijo en la entrevista, una de esas personas fue el periodista de laSexta Quique Peinado que calificó las respuestas de Pedro Sánchez de ‘bochornosas’:

Qué bochorno este ratito de Pedro Sánchez con lo de Melilla. Le suda los mismísimos cojones, es evidente. #sanchezARV — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 30, 2022

Primero calificó la actuación de ser un asunto ‘bien resulto’, y después afirmó que no vio las impactantes imágenes de lo que sucedió ese día. Para intentar arreglar la situación, dijo que actualmente no diría lo mismo. La entrevista con Ferreras después de la cumbre de la OTAN sirvió para que el presidente aclarara todo lo que había ocurrido en esa reunión y opinara acerca de asuntos de actualidad, no para extraer información o para poner a Sánchez en apuros.