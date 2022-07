Seísmo en Telecinco: grave denuncia de un drag queen que quería contratar Jorge Javier Vázquez

La polémica vuelve a salpicar a Mediaset, Telecinco, Sálvame y la productora La Fábrica de la Tele. En esta ocasión por culpa de una denuncia que es grave desde el punto de vista artístico y del mundo del espectáculo. Así, destapaba el feo asunto del programa de Jorge Javier Vázquez el portal formulatv, que daba voz a la denuncia de una drag queen contra Sálvame.

Se trata de la artista peruana Gad Yola que ha contado las condiciones que le pidieron para asistir a la gala drag del ‘Sálvame Mediafest’. Todo ocurría en el tercer miércoles de la gala, el tercer miércoles del festival organizado por el programa de Telecinco y del que le hemos dado cuenta en Periodista Digital, se convirtió en una gala drag. Para ello, el buscaban a artistas dispuestas a maquillar y a vestir a los colaboradores del programa.

Los de Jorge Javier abrieron «el drag center», colocando un faldón donde las drag queens podían llamar si les interesaba «amadrinar» a alguno de los colaboradores, pero el equipo de ‘Sálvame’ también realizó una búsqueda, en la que se pusieron en contacto con Gad Yola, una drag queen peruana. «Me contactaron del Sálvame para ir a trabajar gratis, para maquillar y vestir a uno de sus colaboradores», escribía la artista en sus redes sociales.

«Acepto por pura exposición. Me pasaron la lista de posibles colaboradores a los que draguear y dije que me da daba igual excepto a dos colaboradores, porque no empatizo ideológicamente con ellos, ya que han demostrado que son carcas de derechas y el otro un machito», exponía Gad Yola, contando su experiencia. «Desde que les dije eso dejaron de contactarme. Imagino que para bien, espero que a las drags que vayan les paguen algo al menos y que se lo pasen bien. Yo ni lo veré»,

Desde ese momento, por el ‘gratis total’ que exigían los de Telecinco, se originaba una tormenta en las redes sociales. Lejos de rectificar, desde el departamento de Comunicación de Mediaset comenzaban una ‘cruzada’ contra periodistas y medios (una estrategia desgraciadamente muy común en el departamento de prensa de la firma italiana), citando a varios medios que se habían hecho eco de la noticia, la cuenta oficial de Twitter de Mediaset contestaba: las declaraciones que habéis publicado sobre las condiciones de participación de una drag queen en el ‘Sálvame Mediafest’ son FALSAS.

Pero la polémica ya estaba servida porque la drag peruana no rectificaba su versión y respondía a Mediaset “si ahora habéis cambiado las condiciones, pues genial. Pero esto no es falso”, decía.

Versión que puede ser cierta porque otra conocida drag queen venía a confirmar lo denunciado por su compañera. Este es el caso de la artista Europa Vestidero, que apoyaba con su experiencia propia lo dicho por Gad Yola: «A mí también me hablaron y dejaron de hablarme, en plan, en fin, un circo pero bueno, we know how this work”.

Además, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaban la respuesta de Mediaset España y les sacudían de lo lindo: Reiteró: «Por qué no nombráis a @gadyoladrag cuando los medios únicamente se hacen eco de lo dicho por el artista?».

Otros acusaban a los de Telecinco directamente de mentirosos: “Pues nada. Si queréis denunciad. Aunque ella tiene vuestros mensajes así que quedareis como lo que sois. Unos mentirosos”.