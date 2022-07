El día en que tiraron a la cara de Isa Serra en TV su condena de cárcel e insultos machistas a una policía

Isa Serra no se quiere enterar porque no le conviene o porque no le llega. Una de las dos.

Por eso, sus palabras en el podcast penoso de Pablo Iglesias (La Base), asegurando que los que critican su viaje de lujo a Washington y Nueva York lo hacen porque «hacemos política feminista felices y contentas», resultan absolutamente infames. Pero los podemitas son así, se regodean en su relato como cochinos en el barro.

De las peores cosas que le ha pasado a España en los últimos tiempos es, sin duda, que Isabel Serra sea un alto cargo de un ministerio, embolsándose un pastizal al año de los impuestos de todos los españoles (más de 50.000 euros) y que su trabajo sea además completamente incoherente. Y es que resulta paradójico que la tipa que fue condenada a 19 meses de cárcel -ya ratificado por el Tribunal Supremo en sentencia firme- por agredir e insultar a mujeres policía con auténticas barbaridades, ahora vaya por ahí haciendo agenda feminista. Una vez que fue inhabilitada para la Asamblea de Madrid por esta condena, la ministra Irene Montero la repescó sin vergüenza ninguna para su departamento.

Fíjense qué boquita para ser una auténtica pija en las formas, qué bestialidades tan machistas y desagradables:

Profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros’. A otra agente de Policía le dirigió frases como: ‘Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro’. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos».

Pues bien, dado que Isa Serra no es muy dada a las televisiones porque no sabe hablar bien ni debatir bien, la última vez en que un periodista tuvo la oportunidad de decirle a la cara todas estas barbaridades a la podemita fue en primavera de 2020. Israel García-Juez en el programa 120 minutos de Telemadrid fue el encargado de ejecutarlo contra, entonces, la portavoz morada en la Asamblea regional:

«Habla usted de corruptos, de fondos buitre, pone toda la carga en el PP… A mí me gustaría leerle un titular: ‘Isa Serra, condenada a 19 meses de cárcel por atacar a la Policía e inhabilitada para ejercer la política’. El TSJM destaca la especial inquina de la política de Podemos con dos mujeres policía, una de las cuáles, resultó herida. Si te lees la información, dice un juez que usted la llamó ‘zorra, puta, que te follas a todos los policías municipales’. A mí me gustaría saber, doña Isabel, ¿donde queda aquello de que los condenados de Podemos iban a renunciar al cargo público? Y usted no solo no renuncia sino que le elevan la categoría al hacerla portavoz».

Brutal García-Juez, ciñéndose simplemente a la realidad y a la sentencia. La triste defensa de la aludida vendría a caer por su propio peso algunos meses después, con la última palabra dada por el Supremo:

«Esa sentencia no es firme, yo espero que el Supremo la eche para atrás porque no hay por donde cogerla. Se basa únicamente en la declaración de tres agentes. En todos los vídeos se ve que yo no estoy toda la mañana en ese desahucio, sino media hora y en actitud absolutamente pacífica. Los vídeos no quiso incorporarlos el Tribunal y esa sentencia es una aberración».

Insistía, además, la podemita en que ella no se había saltado ningún código ético del partido. En ese sentido sí debía tener razón Serra, porque no dimitió, simplemente se tuvo que ir inhabilitada, pero tampoco dejó la política porque el mamoneo podemita nunca termina, solo se transforma.