A Ferreras se le acumulan los problemas: Rubén Sánchez ‘Facuo’ se queja de un supuesto veto en laSexta

A las recientes polémicas de Ferreras con Pablo Iglesias y Podemos se le suman las declaraciones del secretario general y portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. El antiguo colaborador de laSexta cargó contra la cadena a través de Twitter, acusándoles de haberle vetado a partir de 2020. El escritor participó en programas como ‘Al Rojo Vivo’, ‘Más Vale Tarde’ y ‘La Sexta Noche’ hablando de diversos temas como la alimentación o huelgas, siempre desde el punto de vista de la defensa al consumidor.

Ha llegado el momento de contar algo de lo que nunca he hablado. He pecado de un exceso de prudencia no haciéndolo, pero ha pasado el tiempo suficiente para llamar a las cosas por su nombre sin temor a equivocarme. FACUA y yo estamos vetados en todos los programas de La Sexta.

— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 10, 2022