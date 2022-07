Garcia-Juez revienta a un tertuliano del programa de Prat que defiende la Ley de “Memoria Democrática”

La Ley de Memoria Democrática sigue trayendo cola.

El hecho de que el proyecto extienda el período de revisión hasta el año 1983, en plena Transición democrática, y que sea firmada por Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez, no hace nada de gracia.

Y los debates al respecto caldean los ánimos, y más cuando este proyecto se impulsa en medio de las conmemoraciones por los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, así como de la liberación de Jose Antonio Ortega Lara. Dos de los crímenes más sonados de la banda terrorista.

En el programa de el presentador Joaquín Prat explicando que le “sorprende que se llame ley de Memoria Democrática y que se pacte con Bildu, que son los primeros que han perdido la memoria a la hora de esclarecer 400 asesinatos”.

Por su parte, Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de ABC, ha resaltado que “Bildu no ha condenado los atentados de la banda terrorista ETA”.

“No entiendo cómo el Partido Socialista, o mejor dicho el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se atreve a sacar una ley de Memoria Democrática que ya en sí mismo el nombre no me gusta, con los apoyos de Bildu a los que no se les exige nada. Bildu están encantados con el discurso de ayer de Pedro Sánchez. Felices. No se les pide que condene el terrorismo, no se les pide que exija a los terroristas condenados que contribuyan a esclarecer los casi 400 atentados que no han sido esclarecidos. Esa es la mejor forma de resarcir a las víctimas”, comenta.

Luego fue el turno de Alan Barroso, quien buscaba lavar la imagen del presidente usando el ‘francomodín’ al aseverar que el proyecto plantea cosas a las que “llegamos muy tarde, en pleno 2022 (…) Vamos a ver, ¿quién puede estar en contra de eliminar títulos nobiliarios impuestos por el franquismo?”, reflexiona.

Además, dice que el asunto de la polémica es que se “pone más el ojo en el quién que en el qué”. Añade que “la Transición no fue modélica, como nos han querido contar. Fue complicada y hubo muertos por ambos lados. A mí no se me caen los anillos en decir que se hizo mal por parte de un lado, y tampoco se hizo bien por parte del otro. ¿Qué dificultad hay en reconocer esas dos cosas?”.

Sin embargo, vino la réplica del periodista Israel García-Juez “Yo sé que a los niños ahora no se les enseña historia ni nada para evitar que tengan un sentido crítico. Pero hay que decir que sobre todo los asesinatos de ETA han sido casi todos en democracia”.

“Entonces que nos vengan aquí a contar rollos de que si Franco, que nos venden que esto era una especia de lucha contra el franquismo. ¿Pero qué franquismo? Si todos los que los habéis cargado han sido durante la democracia, prácticamente?”, le ha atizado a Barroso que quedó descolocado e intentó usar de nuevo el ‘francomodín’ para justificar lo injustificable.

García-Juez ha seguido barriendo el piso con Barroso al recordarle que Bildu «son los herederos de ETA, de los cuales no se arrepienten ni el huevo. Siguen encantados de haberse conocido y tan es así que tienes a muchos líderes socialistas, muchos de ellos en contra, y para más desvergüenza en una fecha que dejó a España absolutamente, helada».