Un tertuliano de ‘Al Rojo Vivo’ alza la voz contra Àngels Barceló (SER): «¡Alimentas el linchamiento!»

Está resultando enternecedora la guerra de Pablo Iglesias contra Antonio García Ferreras por culpa de Villarejo -y de paso, de Eduardo Inda-, en el arranque de semana a 11 de julio de 2022.

Al ciudadano neutral y ni votante de izquierda radical ni espectador de programas de la misma rama le tiene que parecer deliciosa esta batalla campal.

Hay más nombres. El de Ana Pastor, presentadora de laSexta, pareja de Ferreras y verificadora mayor del reino, por cuestiones obvias, las amiguis podemitas de la chupipandi viajera –Belarra y Montero-, y arrampló a última hora con todo lo que tenía una personaje a la que no se esperaba en la función.

Àngels Barceló aprovechó para marcar territorio y recordar que ella coge la manita de Pablito las veces que hagan falta. Y así procedió, señalando no solo a Ferreras sino también a todos los contertulios que se sientan a su mesa, por «blanquear» la situación, dijo:

Uno de ellos, el colaborador Sandro Pozzi, excorresponsal de la cadena en Estados Unidos, sí se quejó en Twitter contra la periodista de la SER a la que nadie había invitado a la guerra:

Y como toda guerra, en esta también hay en juego muchas cosas, y la toma de posiciones cuenta. Es lo que tuvieron que hacer otras dos tertulianas que estaban en el terreno este lunes 11 de julio en Al Rojo Vivo. La gritona socialista Angélica Rubio y Carmen Morodo, que defendieron a la mano que les da de comer, claro, y atacaron al podemita exlíder y ahora chamán y periodista:

Carmen Morodo: «Podemos no es víctima de ningún sistema, ni víctima de esta cadena. Ya está bien de que siempre estén dando lecciones de ética quienes, además, impulsan cacerías contra periodistas independientes. Donde está hoy Podemos en su situación política, electoral, el desgaste es única y exclusivamente responsabilidad de Pablo Iglesias y de la dirección morada».

Angélica Rubio: «Hay medios de comunicación, uno donde es tertuliano Pablo Iglesias que han sido mucho más duros, han publicado mucho más bulos y mentiras que esta casa. Cadenas de TV, periódicos y digitales. Nunca, ni Pablo Iglesias ni Podemos, orquestaron una campaña tan brutal y tan salvaje contra esos medios como la que han orquestado contra laSexta y Ferreras. Y quiero decir una cosa: Ana Pastor no está en las grabaciones de Villarejo. Ni la empresa de Ana Pastor tuvo nada que ver con esto. Me parece machista y miserable que desde ayer a primera hora se arrastrara a Ana Pastor a esta polémica simplemente porque es su pareja [de Ferreras]. Me parece machista y miserable. Sí, porque cuando se es machista, se es miserable».