Alfonso Serrano (PP) desquicia a Pilar Rahola con un ‘zasca’ a los golpistas catalanes

Alfonso Serrano desquició en solo segundos a la independentista Pilar Rahola.

En el programa ‘Todo es Mentira’ del 18 de julio, el secretario general del PP de Madrid reaccionó a las polémicas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que exigió al independentismo catalán recuperar la iniciativa y pasar a la acción.

“Ahora sale algún simpático hablando de soluciones felices, frivolizando con la gente que sufre el exilio y la represión», afirmó en relación a las declaraciones que hizo la semana pasada el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Para Serrano, el llamado a los separatistas catalanes es una huida hacia adelante: “Todo lo que buscan es tapar los problemas reales de una Cataluña en decadencia”.

En este sentido, le recordó que la autonomía “dejó de ser un referente de las inversiones por culpa de sus irresponsables dirigentes, que se dedicaron al independentismo y se olvidaron de sus responsabilidades”.

Un duro ‘zasca’ a los políticos y golpistas catalanes que enfadaron a la tertuliana ‘indepe’ que, con ironía, afirmó sentirse en una “ensoñación amorosa” después de que el ‘popular’ reconociera que “todos queremos lo mejor para Cataluña. Ya que, mientras mejor le vaya a Cataluña, mejor le irá a toda España”.

“Estoy por abrazarte” siguió visiblemente enfadada Rahola, quien dejó el sarcasmo para acusar al resto de España de “acumular agravios” contra los catalanes, a quienes llamó “gente tranquila” a pesar de las violentas manifestaciones de los separatistas y de los actos salvajes de los CDR.

“Estamos siendo estafados en inversión, con ataques en el ámbito lingüístico y derechos fundamentales. Hemos sido víctima de represión, espionaje, de recibir golpes y hasta de juzgar a más de 3.000 personas”, intentó defender al independentismo. Sin embargo, el secretario general del PP de Madrid la calló con solo una frase: “Hombre, si se saltan la ley…”.

Serrano indomable

Las palabras de Serrano llegan a casi una semana después de que no dejara títere con cabeza en las redes sociales.

El secretario general del PP en Madrid cargó contra el periodista Javier Casal por publicar en redes sociales un mensaje en el que acusaba a la Asamblea de Madrid de trabajar poco.

El periodista de la SER y director de Contenidos en Radio Madrid publicó en su cuenta de Twitter: “Asamblea de Madrid. Sin actividad plenaria en julio. Sin actividad en agosto. Sin actividad en enero. ¡Buenos días!”. Un mensaje que no gustó al ‘popular’, quien le acusó de “demagogo populista”.

Serrano decidió poner los puntos sobre las íes y le respondió con un contundente: “Estimado Casal. No caigamos en la demagogia populista. No te pega. Trabajo diputados (TODOS) va más allá de los plenos semanales. De igual manera yo podría decir que: Presentadores de telediario: 1 hora al día Locutores de radio: 25 minutos de L-V Y se que no es así B Días!”.

El secretario general del PP también aprovechó para meterle este 14 de julio un varapalo a Ignacio Escolar por su nuevo bulo contra Isabel Díaz Ayuso.

Desde elDiario.es publicaron que “Anticorrupción acusa a Ayuso de buscar una ‘investigación de corte inquisitivo’ contra una empresa ligada a la familia de Pedro Sánchez”. Sin embargo, se trataría de una nueva ‘fake’ del diario de extrema izquierda.

El ‘popular’ dejó con el culo al aire, de nuevo, a Escolar con un contundente “esto es mentira”.

Por lo que explicó que “la Fiscalía no acusa a Ayuso de nada, ni siquiera a los denunciantes. Dice que al no haber indicios no sigue con más actuaciones (denunciantes no piden ninguna) porque eso sería inquisitivo. En ningún momento califica así la denuncia”.