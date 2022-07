Abascal arrasa en Telecinco: esquiva las provocaciones de Joaquín Prat y hunde el «populismo» de Sánchez

Santiago Abascal arrasó en su entrevista en Telecinco.

El líder de VOX participó este 19 de julio en el ‘Programa del verano’ para analizar toda la situación política y económica de España. Una oportunidad que aprovechó para hundir la propaganda “populista y demagoga” lanzada por Pedro Sánchez durante el debate del estado de la nación.

Al ser preguntado sobre el incremento a los impuestos a la banca y energéticas, Abascal fue contundente: “Las medidas de Sánchez son absolutamente populistas y demagógicas. Se presentó ante el Congreso de los Diputados en una competencia con Podemos, que desconocía esas propuestas y que inicialmente no las aplaudió en una clara muestra de enfado de que las propuestas más extremistas y bolivarianas de Podemos fueron llevadas por Sánchez sin antes conversarlo en el Consejo de Ministros”.

A lo que agregó que “son medidas falsarias”, ya que “al contrario de lo que Sánchez nos quiere hacer creer, no atacan a los poderosos. Atacan principalmente a las personas más humildes, a los pequeños ahorradores, a quienes tienen un plan de pensiones, o a quienes han comprado unas pocas acciones de una banca española que vieron cómo se hacían más pobres cuando Sánchez continuaba hablando”.

Al dejar claro que no apoyarían las medidas de Sánchez, Joaquín Prat buscó conocer qué propuestas llevaba VOX para paliar la situación económica.

Una pregunta que aprovechó Abascal para advertir que “no existen fórmulas mágicas” que cambien la situación económica “de un plumazo”, pero recordó que lo que ahora se está viviendo es el impacto de erradas políticas anteriores.

«Se ha deslocalizado la producción industrial y de energía, el Congreso de los Diputados renunció a explotar nuestros recursos naturales y esto nos hace dependientes», recordó.

“Cuando sucede una epidemia o una guerra sufrimos mucho más de lo que sufriríamos si alcanzáramos una soberanía energética o de productividad», explicó el líder de la tercera fuera política, quien dejó entrever parte de su hoja de ruta.

«No se toman las medidas necesarias para resolverlo, el Parlamento Europeo ha proclamado como ‘verde’ la energía nuclear y en España dice que da igual, que seguimos siendo dependientes y renunciar a la producción nuclear, que sería muy positiva para abaratar el precio de la energía en España».

También habló de una importante reducción de los impuestos, ya que “es inaceptable que el Estado recaude más aprovechando la inflación”. En este sentido, apuesta en que “quizá el Estado recaude menos, pero los españoles tengan más dinero en sus bolsillos”.

📺 @Santi_ABASCAL sobre la ley de memoria democrática que VOX derogará: "Nosotros no queremos ninguna ley que enfrente a los españoles". pic.twitter.com/zZQm4MaWim — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 19, 2022

Al ver que no lograba acorralar a Abascal, Prat buscó ver si existía alguna polémica en su relación con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.

El líder de VOX no cayó en la provocación de buscar la confrontación con un aliado y respondió con elegancia que, a pesar de no haber tenido la oportunidad de tener un encuentro con el ‘popular’, «lo importante es que cuando los españoles voten sepan que hay gente dispuesta a ofrecer una alternativa no un simple relevo».