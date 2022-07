Chapuza en la tele pública de Barcelona (Betevé): quieren contratar en peores condiciones a los trabajadores que despidieron

Tremenda chapuza se han sacado de la manga en la tele pública de Barcelona, Betevé, según informa Catalunyapress.

La fórmula es sencilla: primero despides a parte de la plantilla por falta de recursos -hasta ahí bien-, pero lo malo llega cuando necesitas de personal porque te has quedado en cuadro e intentas recurrir a esos extrabajadores despedidos para que hagan sustituciones. Obviamente, entrarían de nuevo a la empresa como nuevos trabajadores, perdiendo la antigüedad acumulada.

Sin duda, una fórmula estupenda de pagar por talento y experiencia en el puesto, pero sin ofrecer las ventajas y derechos de un trabajo indefinido formando parte de la plantilla.

Los extrabajadores contactados a los que se les ha pedido esta condición, están indignados. Alguno de ellos, incluso, ha publicado en Twitter la situación y de paso ha acusado a los partidos políticos de la ciudad de silenciar este espinoso asunto.

Una notícia per flipar! després d’acomiadar a treballadores @beteve @SomBTV per motius econòmics..Ara @sergivicente amb advocats pagats per tots @bcn_ajuntament @Lucia_MartinG @paugv87 @CarlesSpa envia emails als acomiadats perquè facin substitucions d’estiu 🙃 PROU JA, per favor

— Oriol Fernández (@ofagusti) July 15, 2022