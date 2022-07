Tremendo papelón de Margarita Robles ante la vomitiva defensa socialista de Chaves y Griñán

Resultaba muy interesante conocer la opinión de Margarita Robles, ministra de Defensa, independiente del Gobierno sin ser parte del PSOE y probablemente la figura más a la derecha en todo el Ejecutivo de coalición, sobre el argumentario terrible desplegado tras la sentencia contra Chaves y Griñán.

Los socialistas, empezando por Pedro Sánchez y siguiendo por otros ministros como Pilar Alegría o el propio nuevo portavoz parlamentario, Patxi López, todos venden la mercancía acordada en Ferraz sin escrúpulos: que los expresidentes andaluces son buenas personas y que no se enriquecieron con el terrible fraude de casi 700 millones de euros en la región bajo sus mandatos. No se puede tener mayor jeta.

Pues bien, el papelón este 28 de julio de 2022 era terrible para Margarita Robles, con la cámara de Telecinco enfrente. A las preguntas, Joaquín Prat, presentador de ‘El programa del verano’, que iba a experimentar como cada una de las preguntas incómodas que trasladaba a la ministra eran automáticamente despachadas sin responder.

La vomitiva defensa socialista de los mangantes Chaves y Griñán -prevaricación y también malversación el segundo- le resulta imposible hasta a la propia Robles, pero tampoco se desmarca de ella.

Fíjense en las preguntas de Prat y el arranque de las respuestas de la titular de Defensa: la primera de ellas, una valoración sobre el relato que están montando en el PSOE para defender a los condenados:

Robles: «Bueno, lo que ocurre es que cuando hay estos macroprocesos en los que hay muchas personas implicadas en una causa, pues es verdad que el nivel de responsabilidad y de participación no es el mismo. Fíjese que yo en todo esta cuestión y que es objeto de debate, me hago una reflexión que viene del mundo de la Justicia: estos procesos que se dilatan tanto en el tiempo ponen de relieve la lentitud de la Justicia… No tenemos aún la sentencia del Supremo y estamos hablando sin conocer eso y esto tendría que hacer reflexionar también a la Justicia. El nivel de responsabilidad no se mide solo por la pena, la pena está ahí y entra dentro de una argumentación… Pero es un proceso muy largo y tendríamos que reflexionar todos y también la Justicia».