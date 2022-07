TVE ‘reficha’ a precio de oro a Xavier Sardá pese al descalabro en el circuito catalán de la pública

Es lo que tiene ensalzar a Pedro Sánchez.

Ya puedes pegarte el batacazo padre en el circuito catalán de TVE que, si se habla bien del presidente del Gobierno socialcomunista, los empleadores de la pública siempre encontrarán acomodo en la parrilla para los afines a la causa.

Así las cosas, tal y como publica El Mundo este 28 de julio de 2022, el periodista Xavier Sardá volverá a nivel nacional en RTVE después de haberse pegado un tremendo cacharrazo en la emisión de su programa solo para Cataluña, ‘Abrimos hilo‘ y que cosechó de media un 5% de audiencia.

Esa paupérrima cifra llevó a los responsables territoriales a cortar de raíz el programa. Pero en las altas esferas de Prado del Rey han optado por darle una segunda oportunidad al periodista y tertuliano y ofrecerle el mismo formato a nivel nacional y en La 1.

Cada edición del programa costará alrededor de los 182.000 euros y el sueldo por espacio para Sardá estará en torno a los 7.000 euros

El monto total, diez ediciones, se eleva hasta los 1.819.362 euros aprobados por el Comité de Programas, al margen del Consejo de Administración de RTVE. El hecho de que el contrato no alcance los dos millones de euros implica que la rúbrica no deba pasar por el órgano de máxima responsabilidad de la radiotelevisión, que no ha tenido ni voz ni voto en el visto bueno al proyecto.

El programa de Sardá costará 180.000 euros a la semana (7000 para él) tras ser retirado en CAT por fracaso de audiencia. El PSC “lo ve con buenos ojos”, y la productora es “proindependentista”, según @elmundoes 👇 pic.twitter.com/ZYIcjsPv6c — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) July 28, 2022

La decisión de mantener ese listón de los dos millones de euros por parte del equipo de José Manuel Pérez Tornero no es entendida por muchas voces dentro de la casa, sobre todo porque se trata de una herencia envenenada de la etapa de Rosa María Mateo. Tanto es así que se le ha pedido al presidente de RTVE que se baje ese límite. Pero, por el momento, oídos sordos.

POLÉMICAS

El programa de Sardá viene envuelto en la polémica. La producción vuelve a ser responsabilidad de Visiona TV, dirigida por Ferran Cera, quien ha sido crítico en sus redes sociales con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre todo con el famoso referéndum ilegal de independencia el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Igualmente, al presidente de RTVE le tocó pedir disculpas en el Congreso de los Diputados porque el espacio dio cobertura a pseduoterapias en uno de sus programas y, consecuentemente, un aluvión de críticas por parte de los espectadores y de profesionales de la medicina.

Las redes sociales ardieron de lo lindo ante el nuevo derroche de la televisión que pagan de sus bolsillos todos los españoles:

