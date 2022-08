Abel Caballero se harta de la presentadora de laSexta: «¡Atienda un poquito, que parece que no quiere!»

El alcalde del PSOE que desafía el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez tiene que ponerse gallito en laSexta.

Abel Caballero, el alcalde socialista de Vigo, siempre populista, va camino del cuarto año de enajenación con el alumbrado navideño de su ciudad. Pero esta vez le está dando más guerra de la habitual.

Y es que se encontró el regidor así de sopetón con el plan de ahorro energético de su jefe máximo Pedro Sánchez, ese por el que va a apagar edificios públicos, monumentos y escaparates a las 22 horas, y le ha caído como un jarro de agua fría a Caballero.

Pero tiene habilidad de sobra el socialista y pretende contradecirse a sí mismo, montar un derroche tremendo en Navidad asegurando que le permite ahorrar y, además, intentar que no parezca que desafía al Gobierno de la Nación, como sí hace Isabel Díaz Ayuso sin vacilar.

Y este 2 de agosto de 2022, el día que empiezan los trabajos de meses para colocar las luces en Vigo, un día orgásmico para Caballero, en laSexta se lo intentaron tumbar.

Fue la presentadora sustituta del Más Vale Tarde, Marina Valdés, quien erre que erre insistió en búsqueda de las contradicciones del gallego. No solo no lo consiguió sino que terminó llevándose un rapapolvo:

Presentadora : «Alcalde, yo no dudo que las luces van a quedar preciosa. Pero claro, usted imagínese cuando encienda las luces y los vecinos de Vigo, a 19 grados en sus casas porque todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿esto cómo se come? ¿Van a salir los vecinos a ver las luces para calentarse?»

Presentadora : «Pero usted entiende que por mucho que diga que va a haber ahorro energético, va a haber gasto energético, que quizás no es el mejor momento».

Y es que Marina se pasó de sanchista: el decreto de Sánchez no obliga a nadie en sus casas a tener la calefacción como mucho a 19 grados, ni siquiera a ahorrar energía porque sea un esfuerzo que tenemos que hacer todos… Al final, la presentadora consiguió enervar a Caballero con tanta insistencia:

Caballero: «Los vecinos disfrutarán porque les encanta la Navidad. De hecho tenemos una petición de 400 calles más, y no podemos atender porque sería excesivo. Y genera miles de empleos. Se llenan los hoteles. ¿No me estará sugiriendo usted que mandemos a esa gente al desempleo? […] Parece que le gusta poco, a mí me gusta y al turismo le gusta. Y es una muestra de mantener la actividad económica, hacer una Navidad maravillosa y ahorrar el 14%».

Presentadora: «Pero entienda que aunque estaba programado, se nos está pidiendo un esfuerzo global. Estamos en guerra y puede ser que el invierno sea mucho peor de lo que podemos imaginar».