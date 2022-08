El viral repaso de Antonio Naranjo a un violento okupa en ‘Espejo Público’: «¡Ponte a currar!»

Antonio Naranjo puso de vuelta y media a David, un violento okupa que se hizo con el control de un chalet de Villaviciosa de Odón (Madrid).

Durante la emisión del programa ‘Espejo Público’ del 25 de agosto, el periodista encaró al okupa que amenazó con agredir a los vecinos de la localidad si tomaban la decisión de cortarle el agua.

Con toda chulería, David afirmó que “hasta que lo diga un juez, esta es mi casa. Eso es lo que argumenta la ley». Además, admitió que compró las llaves del chalé por 2.000 euros y que no alquila casas porque no dispone de fondos para costear la fianza y los meses por adelantado que se le requieren.

Unas palabras que indignaron al periodista, que no dudó en meterle una somanta de palos para devolver al okupa a la realidad.

Harto de sus excusas, Naranjo fue determinante desde el inicio de su intervención: «Si tenías 2.000 pavos para pagarte las llaves de la casa, los tenías para haber alquilado como hace cualquier persona decente.. El problema es que tienes más cara que espalda”.

El okupa elevó el tono al verse acorralado: “Si claro, y usted me paga la fianza y los tres meses que piden por adelantado…”. Pero se llevó un nuevo ‘zasca’ del periodista: “No. Eso te lo pagas tú trabajando como hace toda la gente decente y si no, vas a Servicios Sociales, pero no me digas que necesitas además de un techo, que sea un chalé para organizar juergas en el jardín».

“No se puede tener más cara de salir así, con ese desparpajo a defender los excesos que cometes”, insistió tras recordarle que tampoco puede ir “amenazando a los vecinos que están hartos de ustedes”.

Al quedarse sin argumentos, el violento okupa sacó ‘el manual’ de excusas utilizado por la extrema izquierda para justificar las okupaciones: “No le da pena que los bancos le quiten la casa a las personas mayores o ver a la gente en la calle viviendo”. Una vez más, el tiro le salió por la culata cuando Naranjo le calló con una pregunta: “pero vamos a ver, ¿ahora vas a ser tú la persona que restituya los derechos de las personas desahuciadas?”.

Cansado de la falta de criterio de David, Naranjo zanjó el debate con un claro mensaje: “Si tienes un poquito de decencia, devuelve las llaves a su propietario y vete a los Servicios Sociales que te van a ayudar, pero lo que no puedes hacer es montar la que estás montando y, además, ponerte chulo…”.

Finalmente, el okupa buscó dar lastima asegurando que lleva desde los 16 años pidiendo ayuda los Servicios Sociales y nadie se la ha dado, pero la respuesta que recibió le dejó helado: “Pues ponte a currar que hay un montón de puestos de trabajo que no se cubren. ¡Ponte a currar! Que es lo que hemos hecho todos, currar ¿sabes lo que es?, ¿no?”.

«Sé lo que es currar. Váyase usted a la obra, haber qué sabe hacer», le dijo al periodista, quien no se dejó amedrentar: «No te voy a decir qué trabajos he hecho pero te aseguro que antes de sentarme en un plató de televisión he hecho como mínimo los mismos que tú y en cualquier caso con los que no he conseguido no me he dedicado a cubrir mis derechos okupando la casa privada de nadie».