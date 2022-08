Esperanza Aguirre ‘dinamita’ el plan de Sánchez: Sus 30 actos de calles serán “mítines cerrados” para evitar abucheos

Esperanza Aguirre ‘dinamitó’ la campaña electoral de Pedro Sánchez.

Durante su intervención en ‘Todo es Mentira’ del 29 de agosto, la expresidenta de la Comunidad de Madrid analizó la campaña ‘El Gobierno de la gente’ anunciada por el PSOE y que contempla la participación del presidente del Gobierno en 30 actos de calle para intentar parar la sangría de votos socialistas.

Para la ‘popular’ no dudó en desmontar la propaganda del PSOE de un plumazo desde el programa de Risto Mejide: “Sánchez no puede estar en la calle. Sánchez no da un paso en la calle” sin que le abucheen.

En este sentido, desveló la verdad detrás de los ‘30 actos de calle’ en los que participará Sánchez y es que se tratan de 30 meetings “con alcaldes, presidentes de las Comunidades Autónomas y me imagino que en locales cerrados”.

Esperanza Aguirre pone el énfasis en que “Sánchez no puede estar en la calle” y no por un tema de seguridad, sino “porque cuando sale a la calle el pueblo español le manifiesta su descontento”.

La política recuerda que España se enfrenta a “una inflación está a punto de llegar al 11%, el paro está muy alto”, una situación que no dudan los ciudadanos en reprocharle cada vez que hace una aparición pública, así como sus pactos con los independentistas y con los proetarras.

Sin olvidar que “el precio de la luz y el del gas nos dijo que íbamos a pagar lo mismo que en 2018 y la gente se ríe”, precisa la expresidenta autonómica.

Por todo ello, Aguirre considera que “hay mucha gente preocupada, no hay que confundir, creo yo, el que Pedro Sánchez quiera vender su gobierno y dar meetings. No pueden estar en la calle porque les silban”.

Historial de abucheos

Pedro Sánchez lleva una legislatura, desde enero de 2020, marcada por los pitos, los abucheos y los gritos de unos españoles que están hartos de ver como su gabinete ministerial se sobredimensiona sin freno, mientras ellos tienen que hacer equilibrios con una nómina modesta y hacer frente a las subidas de la luz, el gas, los combustibles, la cesta de la compra, etcétera.

Cierto es que al jefe del Ejecutivo le cayó en suerte la pandemia por el coronavirus. Casi tres meses de encierro total de los ciudadanos en su casa y él gozando de los ‘Aló Presidente’ y de tener a un Congreso de los Diputados secuestrado alegando razones de protección de la salud de todos los habitantes.

Sin embargo, en cuanto el confinamiento se fue relajando y los españoles pudieron empezar a salir a las calles, a Sánchez se le demudó la cara.

Su ‘sanchidad’ comenzó a comprobar en carne propia que no era ese líder tan apreciado y que la ciudadanía no estaba dispuesta a comulgar con sus ruedas de molino.

Empresa paradas, cuando no cerradas, gente a mansalva en el paro, muchos siquiera sin poder tramitar las ayudas por el quilombo en las oficinas del SEPE, españoles que perdieron a muchos familiares por la incompetencia gubernamental a la hora de hacer frente al Covid-19 fueron un caldo de cultivo para que a Sánchez le empezasen a pasar factura.

Las pitadas más famosas