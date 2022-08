Magistral zasca televisivo del alcalde Almeida a Marlaska por dejar a Madrid sin 1.300 policías municipales

José Luis Martínez-Almeida mandó un zasca televisivo a Fernando Grande-Marlaska por su reiterado desprecio a la Comunidad de Madrid.

Durante su entrevista en el programa ‘120 Minutos’ de Telemadrid, el alcalde analizó la batalla campal que se vivió en las fiestas de Alcalá de Henares a partir de una pelea entre bandas latinas.

Una oportunidad que aprovechó el ‘popular’ para sacudir al Ministerio del Interior por su decisión de dejar a Madrid sin la opción de contratar a 1.300 policías municipales más que ayudarían en las labores de seguridad ciudadana y que ayudarían a evitar que se repitan escenas como las vividas en Alcalá de Henares.

“Por culpa del Gobierno, nosotros no podemos completar la plantilla de la Policía Municipal. Deberíamos tener, aproximadamente, 7.000 policías municipales y tenemos 5.700…”, denunció Almeida para dejar ‘con el culo al aire’ a Marlaska.

A lo que recordó que “me he dirigido al Gobierno en reiteradas ocasiones para que eliminen el tope que han impuesto y que lo marca el Ministerio del Interior”.

Se trata de una diferencia de 1.300 uniformados que, además, no supondrían un gasto para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el ‘popular’ precisó que “se costearían con los presupuestos de Madrid. Es algo que estamos en capacidad de asumir…”.

El periodista Carlos Cuesta buscó poner énfasis en cuántas veces se ha trasladado dicha petición al Ministerio del Interior, pero el alcalde de Madrid reconoce que son tantas que ya ha perdido la cuenta: “Se realiza periódicamente y nunca obtenemos una respuesta”.

