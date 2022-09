Brutal ‘barrida’ de Rubén Amón a Pedro Sánchez: «Qué descaro, ¡vergüenza, farsa!»

El bochornoso encuentro fake de Pedro Sánchez «con la gente» tiene demasiadas aristas como para dejarlo pasar sin pena ni gloria. Que no quede nunca en el olvido.

Es de una catadura moral tal que en lugar de conseguir ese objetivo pretencioso de acercarse a la calle, el Presidente y su equipo han conseguido todo lo contrario; resultar penosos y alejarse aún más. En las encuestas, de paso, también.

Fue en la misma jornada cuando el periodista Rubén Amón, habitualmente moderado en sus comentarios, no dejó títere con cabeza en este acto lamentable. Lo hizo desde Espejo Público de Antena3 y resultó absolutamente certero en su exposición:

«Si hay que hacer cinco preguntas, en una situación de extrema urgencia, entre ellas dos no pueden ser sobre ecologismo, una sobre obesidad y una cuarta la de una empleada del hogar pidiendo que cobren el paro y que el Presidente a continuación diga que justo mañana aprueban una medida… Me estremece que tengan este descaro. Que me parece muy bien esa medida, pero una vergüenza que se escenifique de esta manera una iniciativa como esa como si tuviera algo de espontáneo. Este fingimiento a mí me parece impropio de un acto que es una farsa. Y se resiente todo su aparato de propaganda.