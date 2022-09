Telecinco airea un vídeo de Kiko Hernández con su ‘novio’ y Vasile lo borra para evitar un cisma

Tras las vacaciones de verano, los programas y sus trabajadores están inmersos en plena vuelta a la rutina. Uno de ellos es Kiko Hernández, quien el pasado martes debía reincorporarse a Sálvame. Finalmente, los espectadores pudieron comprobar en directo que el exparticipante de Gran Hermano no lo hacía. ¿La razón? Unas imágenes sobre su vida privada, de la que él es muy celoso.

El siempre polémico especialista en la prensa del corazón Diego Arrabal, conocido por su paso por el extinto Viva la vida y su fulminante despido, explicó esta semana que Kiko Hernández estaba muy enfadado con el espacio de Telecinco por mostrar una imagen de él durante el programa del pasado 18 de agosto. El paparazzi reveló esta información en su canal de YouTube, donde aseguró que el madrileño siempre había contado con una protección especial por parte de Mediaset, tal y como da cuenta la revista del corazón Semana.

Pero tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, este verano Sálvame emitía unas imágenes del colaborador de vacaciones con una camiseta de tirantes y gorra llevando a sus niñas a un parque infantil al lado de un chico joven y atractivo. Ahora Diego Arrabal, el conocido paparazzi, informa de que Kiko Hernández ha amenazado con no volver nunca más a Sálvame y finalmente Mediaset ha optado por eliminar este fragmento de la web del programa.

Un fragmento captado del video eliminado: Kiko Hernández, con gorra y tirantes, y al lado el misterioso joven acompañante.

Según han apuntado a Periodista Digital fuentes cercanas a Telecinco, el colaborador con más peso de Sálvame entró en cólera por la emisión de estas imágenes y aunque la versión oficial era que estaba muy molesto por el hecho de aparecieran sus hijas, lo que realmente preocupaba al colaborador (muy celoso con su vida íntima aunque su trabajo sea hablar de la de los demás) era que apareciese un joven y atractivo amigo junto a él, hasta ahora fuera de los focos mediáticos.

La intervención del jefazo, Paolo Vasile

Además, cuenta Arrabal que Kiko Hernández por este motivo “entra en brote contra la dirección del programa y les echa un pulso. Los productores del programa y de La Fábrica de la Tele Adrián Madrid y Óscar Cornejo no le hacen caso y Kiko llama a la planta noble de Telecinco para que corten el vídeo y no aparezca más en la web. Todavía no ha ido a su puesto de trabajo», asegura el paparazzi, quien añadió: «A Kiko Hernández prefieren tenerlo calladito antes que dándole a la lengua por otros sitios».

Y sí, según las mismas fuentes consultadas por PD, fue el mismísimo Paolo Vasile quien daba la orden inmediata de eliminar ese vídeo que tanto había perturbado a uno de sus colaboradores preferidos.