Los 4 mejores ‘bofetones’ a la tétrica dupla Iñaki López-Cristina Pardo (laSexta)

Andan bastante acostumbrados Iñaki López y Cristina Pardo a hacer de las suyas desde laSexta sin que nadie les tosa, aunque a menudo emerge algún protagonista que les pinta la cara.

Eso es lo que les ocurrió este 8 de septiembre de 2022 cuando el artista Nacho Cano no quiso seguirles el juego ni las bobadas, en este caso, metiéndose con Isabel Díaz Ayuso:

El arranque ya prometía, y todo terminó en fantástico golpe:

«La cuestión de que si Ayuso cede o no ese terreno, por favor informad a la gente bien, porque le metéis unas trolas… que después no desmentís».

No es el único momentazo vivido en Más Vale Tarde en el que a los presentadores se les ha quedado cara de bobos.

Recordamos uno de los peores momentos del programa en global y en el que ellos tuvieron que dar la cara, aunque parece improbable que fueran responsables.

En este caso fueron los espectadores, a través de la comunidad tuitera, quienes abofetearon a los presentadores como caras visibles del espacio.

Un diputado nacional de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, fue el protagonista de otro de los bofetones a López y Pardo.

Fue en julio de 2022 cuando desde el ‘Más Vale Tarde’ cargaban contra García-Gallardo (VOX), vicepresidente de Castilla y León, y el portavoz en el Congreso, Espinosa de los Monteros, salía en su defensa:

Fue en la pasada Navidad de 2021 cuando Andrea Levy se mostró tajante ante las intentonas de Cristina Pardo, en aquella ocasión con López de mero espectador. La concejala del Ayuntamiento de Madrid por el PP se comportó de manera intachable y asestó varios bofetones seguidos a la impertinente presentadora:

Pardo: Y también el ministerio de Sanidad, perdone Andrea…

Levy: ¡Que estoy hablando yo!

Pardo: Sí, pero un segundo…

Levy: Me ha invitado a hablar y no me quieren dejar hablar. Si me deja decir mi argumento igual lo comprenderá. ¡Ya nos conocemos!