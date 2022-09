Nacho Cano ‘abofetea’ a Iñaki López y Cristina Pardo por mentir sobre Ayuso: “Metéis unas trolas…”

Nacho Cano ‘abofeteó’ a Iñaki López y Cristina Pardo en cuestión de segundos.

Durante los primeros segundos de su entrevista en ‘Más Vale Tarde’, el cantante mostró su rotundo rechazo con el vídeo introductorio sobre su musical ‘Malinche’, donde laSexta utilizó declaraciones de Mónica García para ‘acusar’ al artista de obtener los terrenos del Ayuntamiento de Madrid por sus vínculos de amistad con Isabel Díaz Ayuso.

El 15 de septiembre, Nacho Cano estrena su musical 'Malinche' https://t.co/PUcMnNYguw pic.twitter.com/PINWBxLBLd — Más Vale Tarde (@MVTARDE) September 7, 2022

Un gesto que no gustó nada a Cano, que salió en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el primer instante.

“Antes de contestarte a nada, esa información que soltaron ahí es bastante incorrecta”, dijo al empezar la entrevista haciendo fruncir el ceño a Pardo.

“El terreno que estábamos negociando correspondía a Ciudadanos: Begoña Villacís y Mariano Fuentes. Toda la negociación de los abogados era con Ciudadanos. No era un terreno que se cedía, sino que se alquilaba y se pagaba. Entonces… la cuestión de que si Ayuso cede o no ese terreno, por favor informad a la gente bien, porque le metéis unas trolas… que después no desmentís”, sacudió el cantante a los presentadores de laSexta.

A lo que agregó: “Es mentira, Ayuso no tiene competencias…”.

Sin embargo, el artista fue interrumpido de inmediato por López quien, junto a Pardo, buscaron justificar el vídeo introductorio echando balones fuera y negando toda responsabilidad: “El problema es que se escucharon unas declaraciones de la oposición al PP diciendo que a ti te estaban dando esos terrenos por ser amigo de Ayuso”.

Aunque Pardo puso énfasis en que “no es algo que afirmásemos nosotros, sino que lo informaba la oposición al PP”, también es verdad que laSexta dio por buena dichas acusaciones y no las eliminó o matizó en la pieza emitida. Es decir, dando por buena la teoría de Mónica García.

Un gesto que justamente criticaba Cano: “La información es muy fácil llevarla a un sitio y al sitio que se ha llevado es que a mí me estaban cediendo un terreno como de amigueo porque yo soy amigo de Ayuso”.

El artista también dio un paso al frente para explicar que “yo tuve ese gesto con Ayuso porque ella y su equipo mantuvieron los teatros abiertos durante la pandemia. Se cerraron en Londres, se cerraron en Nueva York y el Circo del Sol echó a la gente (unas 26.000 personas). Sin embargo, ella y su equipo tuvieron los cojones de dejar los teatros abiertos”.

Una situación que permitió al empresario “pagar todas las nóminas. Nadie se fue a un ERE o a un ERTE o una historias de estas…”. De ahí que critique con dureza a la izquierda que “para atacar a Ayuso, me meten a mí en la bola” y que se utilicen a los artistas para “cargarnos al enemigo político”.

Una persecución que denuncia que también vivió Chanel por lo que acabó la entrevista con un rotundo mensaje a la izquierda y extrema izquierda: «¡Dejen a los artistas que hagan!».