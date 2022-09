Debate del Estado de la Región: Serrano le cierra ‘el pico’ a Risto, García y Lobato por despotricar contra Ayuso

Alfonso Serrano solo necesitó de unos pocos minutos para ir ‘cerrando picos’.

En su intervención en el ‘Todo es Mentira’ del 12 de septiembre, el secretario general del PP de Madrid respondió con contundencia e ironía a las críticas lanzadas por Mónica García y Juan Lobato contra la presidenta de la Comunidad de Madrid tras su primera intervención en el debate regional.

Serrano comenzó explicando cómo Ayuso busca más mejoras retributivas en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de las que se beneficiarán más de 22.000 profesionales estatutarios temporales de las distintas categorías. Sin embargo, fue interrumpido de golpe por Antonio Castelo.

“Es decir, que Ayuso está subiéndole el sueldo a Mónica García, quien es médico…”.

Sin embargo, el ‘popular’ aprovechó la bromita para meterle un ‘zasca’ a la portavoz de Más Madrid: “Ella decidió dejar de ser momentáneamente médico para dedicarse a su labor de criticar e insultar a la presidenta (…) así que no, la subida no irá a García”.

Al ver la facilidad para devolver el ataque de Serrano, Risto intentó acusar a Ayuso de usar los nuevos beneficios para sanitarios, profesores y la reducción del IRPF como parte de su campaña electoral de reelección.

Sin embargo, el presentador de ‘Todo es Mentira’ salió trasquilado cuando el secretario general del PP madrileño le recordó que “lo bueno de las elecciones es que obligar a todos a retratarse. El 90% de los anuncios realizados por Ayuso ya vienen contemplados en el programa electoral o fueron anunciados en el último año”, dejando claro que no se tratan de medidas tomadas sobre la marcha para ganar votos.

Convencido de la importancia de “cumplir con la mayor parte de las propuestas antes de llegar a las elecciones”, el ‘popular’ defendió unas medidas que repercutirán en unos ingresos adicciones entre 1.000 y 1.300 euros anuales en, por ejemplo, los docentes de la educación pública madrileña.

Una vez más, Risto buscó contraatacar a Ayuso, considerando que el adelanto a este 2022 de la deflactación de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) puede ser interpretado como una “traición” por parte de Alberto Núñez Feijóo.

¿Ha "traicionado" Ayuso a Feijóo adelantando la rebaja del IRPF que tenía el presidente planeada? Alfonso Serrano nos responde https://t.co/GgQO0aWmxD #TodoEsMentira12S pic.twitter.com/eCAO8sT8OR — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) September 12, 2022

Una vez más, fracasó su busqueda de la polémica y el conflicto en el interior del PP, ya que Serrano respondió con un inmediato y rotundo: “¿por qué?”

Para desarmar las acusaciones del presentador de ‘Cuatro’, la ‘mano derecha’ de Ayuso recordó que se trata de una medida que ya se anunció en mayo y que solo afectará al tramo regional. “El objetivo es que tenga efecto desde el 1 de enero y ayude a todas las familias, mientras que la propuesta de Feijóo es para la cuota estatal, esa que rechaza bajar Pedro Sánchez”, metió el ‘zasca’ a un Gobierno aferrado a los impuestos.

“Los gobiernos responsables estamos tomando medidas para mitigar ahora los efectos de la crisis sobre la población y no esperar a cinco años para reaccionar”, sentenció.

Finalmente, antes de tirar la toalla Risto le pidió que mediase para lograr una entrevista a Ayuso, pero Serrano no desaprovechó la ocasión para recordarle que “suele detenerse para atender a tus reporteros, ya que ella no teme pararse en la calle porque sabe que no la abuchean”. Un nuevo varapalo al líder del PSOE que forzó que la entrevista acabase casi de golpe.