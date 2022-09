Adriana Lastra tilda a Laura Pausini de «fascista» y la italiana le ‘cruza la cara’

Adriana Lastra demostró la poca tolerancia que existe en las filas del PSOE.

La exvicesecretaria general del PSOE tildó de “fascista” a Laura Pausini después de que la cantante italiana se negó a entonar el ‘Bella Ciao’ en el programa ‘El Hormiguero’ del pasado 12 de septiembre.

La artista de Faenza puso freno a Pablo Motos cuando le pidió que interpretase la canción que se popularizó por la serie española ‘La Casa de Papel’ y por ser un evocador cántico antifascista de los partisanos italianos durante los años de invasión más duros de la Segunda Guerra Munial.

A pesar de que Pausini se negó justamente alegando que era «una canción política» y que ella prefiere evitar ese tipo de cosas, Adriana Lastra no dudó en politizar la decisión de la artista y señalarle públicamente como presunta seguidora del fascismo: «Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo”.

Aunque no le citó directamente, la cantante italiana no dudó en responder a los ataques de Lastra con la misma noticia utilizada por la socialista:

“No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy”.

— Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022