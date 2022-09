El exdirector de la Agencia Tributaria desvela ante Susanna Griso el truco fiscal de Sánchez para ‘saquear’ empresas

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer desmontó en menos de dos minutos el truco fiscal utilizado por el Gobierno PSOE-Podemos para meter sus manos en el bolsillo de las empresas en plena crisis.

El exdirector de la Agencia Tributaria advirtió que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza de forma manipulada el modelo implementado por Ursula von der Leyen para aumentar su recaudación a través de los impuestos. Sin embargo, advierte que hay una importante diferencia entre lo propuesto por la presidenta de la Comisión Europea y el plan ejecutado por los socialistas y comunistas en España.

Durante su participación en el programa ‘Espejo Público’ de este 15 de septiembre, Ruiz-Jarabo precisó que “la diferencia entre impuesto y tasa está en la legislación española” y es justamente el juego entre ambos conceptos el que está utilizando el Gobierno PSOE-Podemos para disfrazar su ‘saqueo’ a las empresas.

La gran diferencia entre ambos modelos lo explica con total claridad el exdirector de la Agencia Tributaria. “La propuesta de Ursula von der Leyen es que, a aquella empresa cuyos beneficios aumenten más de un 20% frente al año anterior, se grabará el exceso que haya en ese 20%”.

“Es decir, solamente a quien tenga beneficios, que estos aumenten más de un 20% y, aún en esos casos, solo se desgravará sobre ese 20%”, matizó.

Sin embargo, advierte que no tiene nada que ver con la propuesta realizada por el PSOE-Podemos: “Imponer el 1,2% sobre el total de las ventas. Eso quiere decir que podríamos llegar al caso de que se desgrava a alguien cuyo beneficio no hubiera crecido un 20% o, incluso, a una empresa que no hubiera tenido beneficios”.

Sin embargo, desde la izquierda y la extrema izquierda se busca justificar su nuevo sablazo económico a las empresas manipulando el modelo planteado por la presidenta de la Comisión Europea.

De ahí que figuras como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicaron mensajes como: “¡Von der Leyen comunista! ¡Bolivariana! ¡Populista! ¡Podemita! ¡Quieres convertir Europa en Venezuela! ¡Vete a Cuba!”

¡Von der Leyen comunista! ¡Bolivariana! ¡Populista! ¡Podemita! ¡Quieres convertir Europa en Venezuela! ¡Vete a Cuba! pic.twitter.com/fXoUJTzRKT — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 14, 2022

Financiar chiringuitos socialistas

Ruiz-Jarabo Colomer detalla, finalmente, que un aspecto fundamental que diferencia a los impuestos y las tasas es a dónde termina el dinero recaudado.

“En el caso de las tasas, todo lo recaudado va integra y obligatoriamente a un destino prefijado. Ursula von der Leyen lo ha dicho e irá directamente a subsidiar a familias y pequeñas empresas”.

En cuanto a los impuestos, “como es el caso español, el destino de lo recaudado es lo que quiera el gobierno. Es decir, nos podemos encontrar con que esos 3.000 millones de euros, que dicen que van a recaudar, acaben financiando las actividades exotéricas que habitualmente subvencionan Irene Montero o Ione Belarra”.