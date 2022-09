Susana Díaz justifica ante Risto el indulto a Griñán con una trola jurídica y Chicote la sacude

Susana Díaz tuvo que hacer malabares para justificar su apoyo al indulto a José Antonio Griñán en el programa ‘Todo es Mentira’ del 15 de septiembre.

Solo 24 horas después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia completa contra el socialista (donde se confirma la condena adelantada el pasado 26 de julio (seis años de cárcel por prevaricación y malversación), la senadora socialista tuvo que hacer de tripas corazón para seguir defendiendo la inocencia del expresidente de la Junta de Andalucía.

Una tarea nada fácil, ya que la sentencia carga contra el Griñán por tener “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas.

De ahí que Risto Mejide le preguntó si está dispuesta a seguir defendiendo el indulto de su compañero de partido, a lo que Díaz fue tajante a pesar de ir contra lo dictaminado por el Tribunal Supremo: «He firmado por el indulto de Griñán porque creo en su honradez»

El periodista Javier Chicote aprovechó para chincharle, recordándole que su apoyo parece responder más a que ambos son del mismo partido y le recordó que el Código Ético del PSOE impide «apoyar el indulto de cargos condenados por corrupción».

Al verse contra las cuerdas, la senadora del PSOE lanzó su trola jurídica: “Los delitos de corrupción no están tipificados en el Código Penal». Una afirmación que dejó perplejo a Chicote, quien la sacudió con una pregunta fulminante: “Pero vamos a ver, si no existen entonces ¿por qué los ponen en su Código Ético?”.

Una vez más, Díaz tuvo que elevar el tono, gritar e interrumpir para evitar tener que dar explicaciones: “¿Vas a venir tú a analizar el código de mi partido?”, le recriminó para intentar zanjar la polémica.

Fue Risto Mejide quien le lanzó un salvavidas en el último momento, quien al ver cómo la socialista se estaba alterando optó por volver al tema del funeral de la reina Isabel II.

Los usuarios de las redes sociales criticaron a Susana Díaz por su disparata excusa, ya que si bien el delito de corrupción no existe, como tal, en el Código Penal también es cierto que este comprende 10 delitos específicos: prevaricación urbanística (artículos 320 y 322 del Código Penal), prevaricación administrativa (artículos 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (artículos 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (artículos 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (artículos 428, 429 y 430), malversación (artículos 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (artículos 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (artículos 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

acabo de sentir a la Susana Diaz a tv. que al codi penal no hi ha tipificat la corrupcio per aixo diu que no son culpables🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

— mopyc (@mopyc84) September 15, 2022