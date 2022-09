‘El Chiringuito’: Josep Pedrerol se ‘baja los pantalones’ ante Vinícius por un polémico comentario

Josep Pedrerol tuvo que dar la cara y recoger el cable.

Después del aluvión de críticas hacia ‘El Chiringuito’ por el comentario tachado para muchos como racista del tertuliano Pedro Bravo, el presentador dedicó tres minutos del programa para disculparse con Vinícius.

Bravo, el pasado jueves 16 de septiembre, y en medio de la polémica absurda creada alrededor de los bailes de Vinícius, el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF) dijo:

Las críticas hacia el programa no cesaron. Mucha gente involucrada en el mundo del fútbol salieron a la palestra para defender al Vinícius, especialmente los jugadores brasileños como Pele, Neymar Jr, el futbolista del Barça Raphinha, o sus compañeros del Real Madrid.

Además, el club emitió un comunicado anunciando «acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores». Recordemos que Florentino Pérez visitó, por segunda vez, ‘El Chiringuito’ el pasado 16 de junio como altavoz sobre el tema Mbappé.

Por todo lo que envolvía al programa era necesario que Pedrerol, el director del mismo, diese alguna explicación tal y como hizo. Dedicó tres minutos del programa para disculparse con Vinícius y lanzar un mensaje sobre el racismo a todos los brasileños:

👉"En España, 'no hagas el mono' significa 'no hagas el tonto'.

Además de defenderse de los comentarios que calificaban a Pedro Bravo y al programa como racistas, atacó a lo que él calificó como «buitres» y «frikis»:

«Sé que es habitual que cuando pasa algo en este programa haya buitres que estén ahí preparados para atacar. No me importa. Los frikis de las redes no me importan. Me importa sólo que a Vinícius le molestara, o que a cualquier espectador de este programa le molestara la expresión. Por eso os pido perdón», declaró el presentador.

También, Pedrerol dio un consejo al futbolista del Real Madrid:

«Decía el otro día Vinicius en su comunicado que «Europa es racista». No sé si Europa es racista… creo que no. Creo que hay racistas en Europa. No creo que España sea racista aunque haya racistas en España. Vinicius… no creo que España sea un país racista, de verdad. Ancelotti lleva más tiempo que tú y dijo que España no era un país racista. Escúchale más. Te darás cuenta que España no es un país racista. Te lo digo de corazón», defendió el conductor de ‘El Chiringuito’.