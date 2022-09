Alfonso Rojo: «Pedro Sánchez regala 130 millones de nuestros impuestos al multimillonario Bill Gates»

Ha sido escuchar a Pedro Sánchez hablar de un impuesto a los ricos y de repente, no sé por qué, me he acordado del socialista José Bono, Felipe González, Zapatero, Griñán, Chaves, Pepiño Blanco y otros dirigentes del PSOE.

Está feo señalar, pero sigue siendo un misterio cómo se las arregló el piadoso Bono para hacerse con una hípica, fincas, pisos, propiedades y orondas cuentas corrientes, dedicándose sólo a la política.

Lo de González fue distinto, porque su fortuna empezó a crecer cuando ya no era presidente.

En eso es como Zapatero, a quien el chalet de cuatro plantas que tenía al lado de mi casa se le debe haber quedado pequeño, porque se ha ido a una mansión de ‘La Finca’, ese emporio de lujo y vanidad, al noroeste de Madrid, donde residía Cristiano Ronaldo.

Si el plan de Sánchez es empezar a sacarle a sus colegas de partido una mínima parte de sus gigantescos capitales, para apuntalar el presupuesto público, cuenta con mi apoyo, pero pierdan toda esperanza.

Todo en Sánchez es fanfarria, mentira y propaganda y prueba de ello es que acaba de anunciar que de nuestros impuestos y porque a él le da la gana, dona la friolera de 130 millones a Bill Gates, en agradecimiento porque el fundador de Microsoft ha accedido a posar en una foto con él.

No se si ustedes lo tienen claro, pero a mi me choca esto de ponerle un impuesto especial al español Amancio Ortega, que ha donado 400 millones a la Sanidad española, y regalarle 130 al norteamericano Bill Gates, quien es 200 veces más rico de lo que era la fallecida Isabel II, reina de Inglaterra.

No se si esto de darle dinero español a Gates y quitárselo a Amancio es ‘socialismo asimetrico’ o simple ‘caradura sanchista’.

Por cierto… tenemos a Sánchez haciendo de estadista en la ONU y cuando le preguntaron que opinaba sobre la muerte a palos de una chica iraní, castigada por la policía moral islámica por no llevar bien puesto el velo, contestó sin ponerse colorado que no tenía información del asunto.

Justo la jornada en que los sicarios de los ayatolás, los mismos que financiaban la televisión de Podemos y pagaban hasta el móvil de Pablo Iglesias, asesinaban a 17 personas en las calles de Teheran, por protestar contra el crimen.

Tampoco dijo nada Sánchez de la propuesta de su ministra de Igualdad, la obsesa que llegó al cargo trepando por la chepa de Iglesias, de abrir a nuestros niños al mundo de la pederastia.