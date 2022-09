El nefasto disparate de Elisa Beni contra Meloni que sorprende a Griso y le cuesta un histórico ‘zasca’

Elisa Beni no defraudó con otro delirante análisis político.

La tertuliana de izquierdas, conocida por sus meteduras de pata, volvió a protagonizar un nefasto error en el programa ‘Espejo Público’ del 26 de septiembre, donde analizaban los resultados de las elecciones generales de Italia.

En un intento de descalificar a la gran ganadora de los comicios, Beni afirmó que Giorgia Meloni “se pone una piel de cordero. Están siendo más inteligentes. Por ejemplo, este mensaje que ella manda de ‘Dios, patria y familia’ probablemente en la mayor parte de los países, incluido España, puesto sobre la mesa suena bien”.

Sin embargo, su ‘brillante’ análisis se desplomó en cuestión de segundos después de que le desvelaran que se trata de la letra del himno de Italia y no de una consigna política de Meloni.

Una oportunidad que aprovechó Carlos Cuesta para sacudir a Beni: “Sí, es el himno. Es fácil que guste en Italia, sí… Básicamente, porque es el símbolo que les une a todos, pero vamos…”.

¡Sorpresa! Elisa Beni no es experta en himnos y recibe este bonito zasca. pic.twitter.com/Vqfjs0h84d — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) September 26, 2022

Tras verse acorralada, la tertuliana de izquierda tuvo que dar marcha atrás. “Yo, no sé de donde sale, no me sé el himno italiano y fíjate que vivo en ‘little Italy’…”. Una excusa que, lejos de matizar su error generó un nuevo troleo por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes le acusaban de creer que vivía en una ‘pequeña Italia’ solo porque “hay dos Telepizza en su barrrio”.

Habrá visto dos Telepizza en su barrio y se pensará que es little Italy. 😂 — Menos drama. (@menos_drama) September 26, 2022

Expulsar a Beni

El nuevo dislate de la tertuliana de izquierda llega justamente una semana después de que los usuarios de las redes sociales solicitasen su salida del programa ‘Más Vale Tarde’.

Ocurrió el 19 de septiembre, cuando Beni hizo un comentario sobre la vestimenta de Felipe VI durante el funeral de Isabel II que, lejos de hacer reír, le hizo llegar una oleada de críticas a través de las redes sociales.

Algunos usuarios, incluso, pedían su salida del programa de laSexta, considerando que su análisis político está más al nivel de ‘Sálvame’.

Todo comenzó cuando se analizaban las imágenes de Felipe VI y la reina Letizia junto al Rey Emérito Juan Carlos I, todos juntos a pesar de los intentos de impedimento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese momento, Cayetano Martínez de Irujo comentó como dato curioso que el Monarca vestía el uniforme de gala de capitán general de la Armada.

Las peticiones contra Beni llegan también un mes después de que los usuarios de las redes sociales también solicitan al programa ‘Espejo Público’ de ‘Antena 3’ que prescinda de la tertuliana de izquierda por su falta de educación y constantes interrupciones a quienes opinan distinto.

Para los espectadores del programa de Susanna Griso, resulta insoportable las muestras de falta de educación, constantes interrupciones y gritos que protagoniza la tertuliana cada vez que intenta ocultar los argumentos de quienes piensan distinto o que, simplemente, le dejan una vez más en evidencia.

Beni comenzó subiendo el tono durante el programa de este 22 de agosto al debatir sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para el ahorro energético, donde se llevó un varapalo de Antonio Naranjo, quien demostró que no sabía de qué hablaba al corregirla en diversas oportunidades.

El caso más evidente fue cuando la tertuliana de izquierdas defendía que el reglamento de la UE sobre medidas de ahorro es de obligado cumplimiento. Una ‘fake’ que desmontó en directo el periodista, recalcando que la normativa deja claro que, hasta la fecha, son medidas voluntarias. Un ‘zasca’ que dejó a Beni con cara de póker.

Al verse acorralada, acabó perdiendo los papeles con Ángel Gaitán, empresario detrás de un reconocido taller de coches, con quienes abordaron cómo ajustar los salarios de los trabajadores al incremento del IPC.

La tertuliana comenzó disparando la tensión lanzando pullitas como “a ti te parece que eres un tipo fenomenal”, “eres listísimo” o llamándole “empresario benéfico”. Un tono que no gustó a Gaitán, quien buscó debatir con ella hasta que Beni le respondió con una falta de respeto: “Perdona hablo para la audiencia y no hablo para ti… eso sí, labia si tienes toda”.

La polémica ya estaba servida. Con cada minuto que pasaba, Beni iba perdiendo más y más los papeles, al punto de encararse directamente con el empresario: “Córtate un pelito”.

Además, le volvió a faltar el respeto insistiendo despectivamente al decir: “que eres muy gracioso y muy chistoso, sí…”. Por su parte, Gaitán le pedía a Beni que no manipulase sus palabras, pero la tertuliana insistió en tomarse el debate como un ataque personal.

“Quieres discutir conmigo porque te da más repercusión”, afirmó Beni, lo que hizo que el dueño del taller le respondiera con ironía: “gracias por aumentarme los seguidores”.

Finalmente, la periodista de izquierdas buscó zanjar la polémica soltando “soy una profesional”… pero sin argumentos para desmontar a Gaitán. Finalmente, cambiaron de tema para evitar seguir dando un espectáculo.