Rocío Monasterio ‘revienta’ en Telecinco a Irene Montero por gastar miles de euros en sus vídeos chorra

Sin guardarse nada.

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha atizado al Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la mala gestión económica que “nos está llevando a la ruina”.

Monasterio, en el Programa de Ana Rosa, ha criticado que el Ejecutivo que ha tenido un récord de recaudación en lo que va de año, con un aumento de 22 mil millones respecto al ejercicio anterior, no destine esos recursos a aliviar la presión sobre las familias españoles y estima que “se están quedando en la hucha”.

La portavoz del partido de Santiago Abascal critica el hecho de que la ministra de Igualdad destine grandes cantidades de dinero a las “políticas de género” mientras los españoles sufren para llegar a fin de mes.

“Se dedican a hacer vídeos, a gastar 400 mil en un vídeo sobre la distopía, sobre el hombre blandengue . ¿De verdad, a esa familia que no puede pagar el gas, a ese padre o madre de familia que está haciendo las cuentas por la noche y que le va a tener que decir al niño que no le puede comprar ese zapato que le hace falta, le puede mirar a los ojos y decirle que se va a gastar en vídeos sobre el hombre blandengue o sobre políticas de igualdad? ¿Igualdad de qué?”.

La diputada de Madrid considera que esos recursos se deben destinar para que ese niño pueda desarrollarse como persona. “Lo que hay que conseguir en España, la igualdad de oportunidades, que todo el mundo pueda llegar y prosperar. Que ese autónomo no tenga que cerrar, que esa pyme pueda sobrevivir. Y este Gobierno no lo sabe hacer, con lo cual lo que tienen que hacer es salir lo antes posible porque nos está arruinando a todos, nos está llevando a la miseria”.

Señala que para lograr esto, debe haber una reducción drástica de impuestos, incrementar las ayudas directas a las familias, reducir el tamaño del Estado, eliminando ministerios y números de diputados en las distintas cámaras parlamentarias y “establecer una política que de la bienvenida a la inmigración legal que venga a trabajar y que no se de la bienvenida a la inmigración ilegal”.

Monasterio también ha mostrado su “apoyo y orgullo” a las mujeres iraníes que se encuentran en medio de unas protestas reivindicativas por la violencia y abusos que sufren.

Y de nuevo, ha dejado en evidencia a Irene Montero por su falso feminismo, algo que considera demostrado al no pronunciarse sobre las protestas de las mujeres en Irán. La ministra tardó más de una semana desde el inicio de las revueltas en publicar un mísero tuit.

“Yo no he visto a la señora Irene Montero denunciar lo que pasa en Irán, no la he visto animar y felicitar a las iraníes que se quitan el velo. Yo no he visto a muchos programas y medios de comunicación aplaudiendo lo que está pasando con estas mujeres iraníes”.