La tétrica ‘salvamización’ de ‘Más vale tarde’ (laSexta): López y Pardo, ridículo constante en el caso Tamara Falcó

‘Más vale tarde’ va de programa informativo pero lo que están haciendo en esta última semana de septiembre roza la vergüenza ajena.

Sin ningún tipo de rubor, Iñaki López y Cristina Pardo se han echado directamente en brazos del salseo, con la ruptura de Tamara Falcó y su prometido, Íñigo Onieva.

Y es que desde que saltó a la luz la traumática historieta, en Más Vale Tarde se han hecho eco casi diariamente de ella.

Cristina Pardo no tiene reparos en volver una y otra vez a hablar del tema, teniendo en cuenta que es compañera de Falcó, en ‘El Hormiguero’.

Este 27 de septiembre, en el plató del ‘Más periodismo’ que cada día es más ridículo, se debatía cómo era posible que Tamara no se hubiese dado cuenta de que su novia era, cómo decirlo, un pelín ‘golfo’. Para ilustrarnos, allí estaba la periodista María Eugenia Yagüe, que explicó, muy seria:

«Ella no quiso saberlo. No es que no quería saberlo por miedo a lo que podía ocurrir sino que decía que era un chico muy sociable, muy simpático y que gusta a las chicas. Ella tenía fe, que es una cosa en ella muy habitual».

En esto entró la ‘experta’ en la materia, Cristina Pardo:

«La verdad es que yo, a ese respecto, sólo puedo decir que yo sé que ella estaba muy segura. Estaba enamorada. No podemos perder ese punto de vista. Cuando estás enamorado ves lo que quieres ver. Cuando salían rumores ella decía: ‘Yo estoy segura de que no’. Además, una persona se puede comportar contigo de una manera excepcional y despu.es, cuando sale por la puerta, no enterarte de lo que está pasando. Ella decía que si tuviera que hacer caso a todo lo que se dice todo el rato, de Íñigo, de ella o de quién sea, no puedes vivir».

Pardo ya habló de Tamara y criticó a Onieva

Apenas 24 horas antes, más de lo mismo. Cristina Pardo ya se expresó con claridad y especial contundencia para con Íñigo, y en apoyo de la víctima de la historieta.

«La verdad es que Tamara estaba muy contenta y muy feliz, y muy enamorada de Íñigo Onieva, nos parezca bien o mal. A mí me da mucha pena». Porque yo entiendo que Tamara Falcó puede ser muchas cosas a ojos de la gente, pero Tamara Falcó es una persona íntegra y es una buena persona. A mí me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este ‘te arrastro por los suelos’, para luego encima, que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella. Yo creo que ella es una persona fuerte y ella lo que tiene que hacer es seguir con su vida. […] Y ha mentido diciendo que las imágenes no eran de cuando eran».

Colofón con Revilla

Y para colmo, el colofón. Este 29 de septiembre de 2022, López y Pardo entrevistaron a Miguel Ángel Revilla en materia política. Pero no quisieron dejr ir los dos periodistas que van de graciositos a su presa sin preguntarle… ¡Adivinen! Por Tamara Falcó. La expresión del cántabro lo dice todo de la vergüenza ajena:

López: «Ya solo nos quedaría preguntarte por Tamara Falcó que no sé si tendrá formada opinión porque es ahora mismo lo que está ocupando todos los mentideros de este país y antes de despedirnos, llueve en Cantabria, ¿no?» Pardo: «Pero no le has dejado que conteste». López: «¿Sí? ¿Has seguido lo de Onieva y Tamara?» Revilla: «Eso no sé qué es. ¿De qué me habláis?»

¿Giro en ‘Más vale tarde’?

Da pena. Esto es como cuando en ‘Sálvame’ se ponen a hablar de asesinatos o temas más serios como si fuese un programa informativo. No lo es. Igual que ‘MVT’ no es un espacio del corazón. No es que haya nada malo en diversificar la actualidad (desgraciadamente, la ruptura de la marquesita interesa) pero podrían hacerlo en otro formato o en una sección particular. Así, lo único que se consigue es confundir y traicionar al espectador.