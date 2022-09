Cristóbal Soria ruega seguir en ‘El Chiringuito’ y Pedrerol le frena en seco: «Te veto yo, no Florentino»

Había muchos rumores sobre la continuidad de Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito’.

Y no es para menos porque, después de estar unas semanas ausente en el programa dirigido por Josep Pedrerol, el sevillano publicó en sus redes una foto mirando al cielo, acompañada de «Thinking about the next stop…» (Pensando en la próxima parada), algo que disparó los rumores sobre su posible salida de ‘El Chiringuito’.

Su salida hubiese sido una de las más inesperadas pues es un habitual del programa de Atresmedia. Además, el reconocido antimadridista ha sido siempre uno de los amantes del ‘show’. Por ejemplo, su fracaso estrepitoso con la manifestación contra el Madrid, cuando tuvo un ‘fail’ espectacular con una trompeta, o cuando se cayó ‘de bruces’ en directo…

Cristóbal Soria, emocionado, a Pedrerol: «Estoy mal, llevo unas semanas duras»

Por ello, el regreso de este auténtico ‘showman’ era tan esperado. Sus primeras palabras desde que entró al plató fueron muy diferentes a lo que acostumbra decir Soria:

«Estoy mal, llevo unas semanas duras. Estoy bastante afectado. Llevo unos días en los que se lo plantea uno absolutamente todo. Hay muchas veces en la vida en las que pararte no es sólo bueno, también es necesario. Esto me ha hecho sentir un poco mejor. Necesitaba reflexionar. He pasado unos días complicados, en los que sólo el cariño de la familia y los amigos me ha servido para coger un poco de fuerza».

También, el sevillano se confesó sobre todos los rumores que había a su alrededor, con mención especial a Florentino Pérez y Ferreras:

«Se han dicho muchas cosas Pedrerol. Y evidentemente me han afectado. Me han hecho daño… ¡Se han dicho tantas barbaridades! Que si yo me he ido, que si tú me has echado, que si Florentino me ha echado, que si yo estaba grabando, que si esto era una bomba de humo… La única realidad es que yo he levantado la mano y he dicho tiempo, necesito pararme», explicó emocionado Soria.

😰 "𝐄𝐒𝐓𝐎𝐘 𝐌𝐀𝐋" 😓"Se han dicho muchas 𝘽𝘼𝙍𝘽𝘼𝙍𝙄𝘿𝘼𝘿𝙀𝙎 sobre mí durante estos días"😓 👉@cristobalsoria, más sincero que nunca en #ChiringuitoSoria. pic.twitter.com/On9yRiZySZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2022

Pedrerol a Cristóbal Soria: «Te veto yo, no Florentino»

«Me he planteado si merece la pena seguir. Ese ha sido mi día y noche estas últimas semanas», continúo reflexionando en voz alta Cristóbal Soria sobre su futuro como contertulio en ‘El Chiringuito’… dejando un eterno silencio de más de dos minutos tras su explicación.

El sevillano se volvió a acordar, otra vez, de Florentino y Ferreras:

«No es fácil… Se ha dicho que tú (Pedrerol) y yo hemos dejado de seguirnos en redes… Que si Florentino Pérez me ha echado del programa o que si Ferreras me ha echado del programa. Lo que si sé es que Florentino Pérez viene al plató de ‘El Chiringuito’ me tiene vetado. Pero una cosa es que me vete y otras cosa…».

«Te veto yo, no Florentino Pérez. Vamos a dejarlo claro. Florentino no sabe quién viene o quién no viene», le aclaró Josep Pedrerol a Cristóbal Soria. Tras este matiz, Soria habló sobre su decisión:

«Creo Pedrerol, que si tú me lo permites… yo quiero seguir en ‘El Chiringuito«, dijo Cristóbal Soria emocionado. Sus compañeros, posteriormente, le abrazaron.

«Está llorando«, dijo alguno de los colaboradores.