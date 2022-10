Feijóo descoloca en directo a Terradillos con el ‘impuestazo a los ricos’ de Sánchez

El tema de los impuestos no deja indiferente a nadie.

El senador Alberto Núñez Feijóo participó en directo en la Cuatro donde ha desmontado las políticas fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez, en especial la medida con la que el Gobierno central busca establecer para contrarrestar la supresión de esta tasa en comunidades autónomas como Andalucía y Madrid.

En los 900 programas de ‘Cuatro al día’, Ana Terradillos entrevistaba en directo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha repasado todos los temas de actualidad y ha descolocado a la presentadora con un ejemplo sobre cómo la aplicación de determinadas medidas impositivas podía afectarle.

El senador explica que el impuesto de patrimonio le corresponde a las comunidades autónomas y con la medida que quiere imponer el Gobierno se puede producir una doble imposición a los ciudadanos sobre un tributo que es regional y no nacional. “Eso produce inseguridad, puede producir doble imposición, y por tanto puede tener una atisbo de ilegalidad”, señala.

Sin embargo, el momento de oro vino cuando Feijóo quiso aterrizar la teoría con un ejemplo con el que la presentadora del programa vespertino de Cuatro se dio por aludida y terminó aclarando sin necesidad.

“Le adelanto que a mí no me va a tocar ese impuesto, eh, a mí no, a mí ese impuesto no me va atocar”, sintiéndose señalada por la explicación del senador.

“Eso significa que a los ciudadanos a los que le van a poner esos impuestos, por ejemplo a usted, que vive en Madrid y que no lo pagaba, le pueden poner ese impuesto si está dentro de esas rentas, lo va a pagar en junio de 2024. Y en esa fecha, habrá un nuevo gobierno en España. Por tanto, eso de subir impuestos a costa de gobiernos posteriores no es una cosa muy responsable del Gobierno actual”.

Y es que el senador resalta la trampa que oculta la medida propuesta para el Gobierno: “Se propone para 2023, pero se paga en 2024”. Es decir, es una medida que tiene que ejecutar una nueva Legislatura. “Subir impuestos hoy y que se paguen en gobiernos siguientes no parece muy razonable eso”, reflexiona.

Pero esta no fue la única perla que dejó la entrevista del también presidente del Partido Popular. Además de darse por aludida por el ejemplo del impuesto a las rentas altas, Terradillos le hizo una pregunta de lo más ‘inocente’ sobre las relaciones con los otros políticos, en especial con Pedro Sánchez.

La presentadora le preguntó si hablaba de forma frecuente con el presidente del Gobierno, algo que asegura, es algo que se pregunta mucha gente en la calle. A esta tontería, el senador ha respondido con un “pues no”, tajante. “Probablemente porque el presidente del Gobierno no quiere hablar con nosotros”, ha acotado.

“El presidente de Gobierno considera que su objetivo es seguir gobernando con Podemos y con el independentismo vasco y catalán y en esa ecuación no entra el PP. ¿Por qué no habla el presidente con el principal partido de la oposición? Opción una porque no quiere, opción dos porque sus socios no le dejan y opción tres por un mix de las dos: porque no quiere y porque además los socios no lo verían bien”.