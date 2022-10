‘El Chiringuito’: colosal alegato de Juanma Rodríguez que desmonta las ‘farsas’ del Barça

Juanma Rodríguez siempre responde.

Sin tapujos ni medias tintas, el periodista y tertuliano de ‘El Chiringuito’ acudió el pasado domingo 9 de octubre al programa de Josep Pedrerol. Tras un fin de semana donde el Barcelona ganó por 1 a 0 al Celta, en un encuentro en el que los de Xavi Hernández no sacaron a relucir su mejor juego, Rodríguez se pronunció desenmascarando a los culés dándoles y tremendo palo, al igual que hizo hace escasas semanas con Luis Enrique.

Xavi Hernández, en la rueda de prensa posterior al duelo contra el conjunto de Vigo, declaró: «Hay que sacar estos partidos sin jugar nada bien».

Esta frase difiere bastante con toda la ‘filosofía’ culé. Siempre, Xavi incluido, han vendido que ellos quieren ganar pero jugando bien al fútbol, algo que en el la última jornada contra elCelta no hicieron.

«No sé si me han estado engañando durante 59 años «

Y por ahí fue el discurso del Juanma Rodríguez más «confuso»:

«Estoy confuso Josep. A mí me pasaron un manual del Barça que me he estudiado. Lo que llevo escuchando 59 años, que son los que tengo, llevo escuchando esos mandamientos. Ellos dicen al Madrid que ‘no nos importa jugar bien y ganar‘. ¡Correcto! Eso es el Madrid, pero el Barça es otra cosa. El Barça es: ‘si nosotros jugamos mal, no estamos bien’. Y yo notaba cierto aire de superioridad».

«Escucho a la gente del Barça diciendo ‘hemos jugado mal, pero nos hemos llevado los tres puntos’. Entonces no sé con qué carta quedarme. Me recuerda a lo que decía Groucho Marx: ‘Estos son mis principios, si no le gustan tengo estos otros’. Entonces, no sé si me han estado engañando durante 59 años y hoy me han dicho la verdad o es que siempre he estado yo en la verdad», concluyó Juanma Rodríguez.

🤨 @juanma_rguez… 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐮𝐬𝐨 con este Barça 🤨 🔥"Nos habéis dicho toda la vida que solo 𝐨𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐛𝐢𝐞𝐧… … y ahora solo escucho que 'sin jugar bien, habéis ganado"🔥#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/uIuo5rWCP7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 9, 2022

Juanma Rodríguez a Jota Jordi: «Estás sosteniendo una engañifa»

Posteriormente a esto, Jota Jordi respondió a Juanma Rodríguez explicándole a este las «diferencias entre Madrid y Barça».

«Yo he dicho que no estoy contento y que hay que hacer autocrítica porque no hemos jugado bien. La diferencia entre Madrid y Barça te la explico. Nosotros no somos felices solo ganando. El cómo ganar es más importante y eso os molesta. Nosotros queremos ganar jugando bien. Tú -Juanma Rodríguez- te conformas con ganar. Por eso el Barça está 20.000 veces por encima del Madrid».

«Si es que no lo entiendes ni tú, Jota. Estás sosteniendo una ‘engañifa‘», le respondió Juanma Rodríguez.