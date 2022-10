Feijóo va a la reunión con Sánchez pero no olvida: «Me insultó durante 54 minutos»

Este lunes 10 de octubre de 2022 vino marcado por la dimisión solo unas horas antes de Carlos Lesmes y la petición de reunión de urgencia de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para tratar este espinoso y enquistado asunto.

Y coincidía, pura casualidad, que Feijóo era el primer entrevistado de Ana Rosa Quintana en su esperado regreso a la televisión.

«Si me cita el presidente del Gobierno, acudo a la reunión, y lo hago con el ánimo de retomar conversaciones. En el mes de julio le mandé una propuesta para renovar, actualizar y profundizar en la independencia del CGPJ y no he tenido respuesta. En septiembre, cuando Lesmes en el inicio de la apertura de tribunales volvió a reiterar lo mismo, le volvimos a recordar a Sánchez que estábamos a disposición… Bueno, vamos a ver».

Queda claro que el presidente del PP acude a Moncloa con intención de arreglar las cosas, pero a nadie se le escapa que esta situación está tremendamente atascada. «Primero el procedimiento, después los nombres», decía Feijóo en Telecinco.

Y es que aunque el popular asegura que acude a la desesperada llamada de Sánchez -de un día para otro- con el mejor de los ánimos, sabe bien dónde tiene sus límites. Y sobre todo, Feijóo no parece olvidar con facilidad. El popular recordó el último y único enfrentamiento hasta la fecha con su oponente, Pedro Sánchez, en el Senado:

«Me insultó durante 54 minutos. Nunca me habían insultado tanto ni de esa forma tan continuada, ni siquiera desde la oposición. Pero voy a intentar abstraerme de la campaña de insultos y descalificaciones que he sufrido desde el mes de julio y a servir a mi país».

Las encuestas

Feijóo y Ana Rosa abordaron, además, el asunto muy a favor de los populares y muy en contra de los socialistas, el de las tendencias en estimación de voto: