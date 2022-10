‘El Chiringuito’: El fiasco del Barça provoca un enganchón a grito pelado entre Lobo Carrasco y Jota Jordi

El Barcelona está al borde del abismo.

El empate a tres el pasado miércoles 12 de octubre contra el Inter de Milán hace que el pase a los octavos de la Champions League sea, prácticamente, imposible.

Tan sólo un milagro haría posible que el fracaso del Barça no se dé: tienen que ganar contra el Bayern de Múnich y el Viktoria Pilsen y esperar a que el Inter de Milán pierda alguno de sus dos próximos duelos contra estos dos mismos equipos.

Por ello, la mayoría de los culés dan prácticamente por hecho que el Barcelona ha sumado, una vez más, otro fracaso en Europa. Recordemos que el año pasado no pasó de la fase de grupos y, luego en la Europa League perdió estrepitosamente contra el Eintracht de Frankfurt.

Y de eso, Lobo Carrasco y Jota Jordi, tertulianos de ‘El Chiringuito’, se acuerdan.

Nada más finalizar el encuentro, ambos tertulianos tuvieron un enganchón histórico. Todo comenzó cuando Matías Palacios nombró a Leo Messi: «No es casualidad que las dos eliminaciones son justamente sin Messi».

Esto fue el inicio de todo. «No, no pasaba esto. Nos metía 8 el Bayern, 4 el Liverpool y 3 la Roma. No pasaba esto, no», respondió irónicamente Jota Jordi a Palacios. Y, de la nada, entró de lleno y de manera excesivamente efusiva el Lobo Carrasco en la conversación:

Jota, anonadado por las formas de Lobo le dijo que se tranquilizase y que él también «sabe chillar». El exjugador del Barcelona le pidió disculpas:

«Yo es que soy del Barça, no de Messi. Cuando juega el Barça yo miro al Barça , no a Messi. Con Messi nos metía 8 el Bayern, 4 el Liverpool y 3 la Roma. Y Messi cobraba 545 millones de euros y entre otras cosas por eso estamos arruinados. Con Messi tampoco ganábamos Champions», respondió Jota.

«¡Pues yo no veo al Barça si no está Messi!«, respondió Lobo. Y Jota le propinó un zasca espectacular acordándose de la etapa de Lobo Carrasco como futbolistas culé.

«Tú no ves al Barça si no juega Messi porque tú eres de Messi, no del Barça. Pero yo cuando tú jugabas en el Camp Nou, que jugábamos recopas y ganábamos ligas cada 15 años, ¡yo iba al Camp Nou! ¡Y no estaba Messi! Yo iba a ver a Lobo Carrasco. Y yo soy socio del Barça (pega un golpe en la mesa) por el Barça, no por Messi».