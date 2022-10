Una experta en protocolo deja ‘en bragas’ a Iñaki López y Cristina Pardo: “La culpa fue de Sánchez, le hizo un feo al Rey”

A Iñaki López y Cristina Pardo les salió el tiro por la culata.

Los copresentadores del programa ‘Más Vale Tarde’ intentaron justificar el plantón de Pedro Sánchez a través de una entrevista a una experta en protocolo, ya que justamente fue la excusa usada por el presidente del Gobierno para haber hecho esperar al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia durante el desfile del 12-O.

Durante su participación en el programa del 13 de octubre, la experta Gloria Campos chafó en directo los planes de laSexta de justificar a Sánchez.

A la pregunta de Cristina Pardo sobre “si realmente puede haber ahí un problema de protocolo o no”, la profesional fue contundente:

“Bueno Cristina, ahí no hay un problema de protocolo… Solo la gente que trabajamos temporalmente en el protocolo sabemos que una contingencia de este tipo se avisa inmediatamente al jefe de seguridad que lleva la caravana del Rey”.

Tras insistir en que “esto no es un problema de protocolo porque la gente de protocolo trabaja muy seriamente”, tuvo que reconocer que “este caso solo puedo decir que «la culpa la tiene el presidente del Gobierno».

Casi disculpándose por llevar la contraria al programa, Campos recalcó: “Saben que en otras oportunidades he defendido el protocolo de la Presidencia del Gobierno, pero no en este caso”.

Para hundir la versión de Sánchez, la experta recordó que «cuando el protocolo tiene un problema, se avisa a seguridad, se hace que el rey dé unas vueltas, pero no se le tiene ahí esperando».

Además, aprovechó la oportunidad para meterle un varapalo al presidente del Gobierno por haber echado balones fuera: “De hecho, no solo fue un feo al rey, al jefe del Estado, sino a todos los ciudadanos, incluso a las autoridades que no pudo saludar».

“Si se pretendía frenar los abucheos lo están convirtiendo en una incidencia de Estado por lo que me parece totalmente contraproducente. No echemos la culpa al protocolo de lo que no la tiene, ya que se trata de conductas personales de los interlocutores”.