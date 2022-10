Magistral ‘zasca’ de Ana Rosa Quintana y Vicente Vallés al abucheado Sánchez: «Paradójico culpar a protocolo…»

Ana Rosa Quintana y Vicente Vallés trasquilaron a Pedro Sánchez por su plantón al Rey Felipe VI.

Si los abucheos e insultos ya hicieron sonrojar al presidente del Gobierno, las palabras de la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ y del telediario de Antena 3 terminaron de hundir al presidente del Gobierno.

En su monólogo del 13 de octubre, Ana Rosa adelantó que «la Fiesta Nacional del 12 de octubre nos ha dejado dos imágenes históricas: el desplante del presidente del Gobierno al Jefe del Estado y la ruptura del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial».

La periodista aprovechó para meterle un varapalo a Sánchez por su ataque contra la Corona.

A lo que agregó:

«Dice la famosa canción de George Brassens: ‘En la Fiesta Nacional, yo me quedo en la cama igual’. Es lo que debió pensar el Rey cuando vio que Pedro Sánchez no llegaba a la cita. Los miembros del equipo de seguridad de Casa Real no dejaban salir del coche a Felipe VI porque no había llegado aún el presidente. Pero a Sánchez en realidad no se le habían pegado las sábanas al colchón de la Moncloa, sino que, según él, hizo esperar al Jefe del Estado porque salió cuando se lo dijo Protocolo. Paradójico culpar a protocolo de saltarse el protocolo».