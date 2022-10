Broncazo en directo entre Intxaurrondo (TVE) y Maroto (PP) por culpa de Sánchez

Rifirrafe tremendo.

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, y la periodista Silvia Intxaurrondo han tenido un encontronazo en directo por las subvenciones al combustible.

El popular estaba invitado como entrevistado en La Hora de la 1, el programa que presenta Intxaurrondo en TVE, y entre los temas que discutieron se encontraba el de las subvenciones al combustibles, medida implementada por el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar combatir el precio alcista de la gasolina y el diésel.

El tenso momento se vivió cuando Intxaurrondo interpeló a Maroto sobre si estaría de acuerdo en eliminar esta subvención, criticada por su escaso impacto y costosa para los dueños de las gasolineras. Sin embargo, el senador evitó posicionarse de forma tajante aludiendo que esa no es una propuesta del Ejecutivo por lo que la bancada no podía tener una postura sobre ese tema.

Ante la indefinición del representante del PP, la presentadora volvió a inquerir sobre su postura personal, algo que no sentó bien al invitado y fue cuando se produjo el encontronazo:

– Intxaurrondo: Yo le pregunto en concreto por su opinión sobre la subvención al precio de los combustibles que estábamos tratando aquí. Usted es partidario, no la de los alimentos, la de los combustibles. ¿La mantiene o la elimina?

– Maroto: Pero que ya se lo he contestado, señora Intxaurrondo, no hace falta preguntármelo varias veces.

– Intxaurrondo: No, no me lo ha contestado. No me lo ha contestado, señor Maroto.

– Maroto: El Partido Popular toma posición sobre las cuestiones que el Gobierno propone. No se trata de eliminar o no, se trata de en qué condiciones, a quién y porqué. Nosotros hacemos una decisión completa del conjunto de la propuesta, no de un rumor que hay hoy en los medios de comunicación y que se paree demasiado a otro rumor de discusiones de Gobierno, de ahora sí, de ahora no.