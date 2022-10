David Summers destroza a Ana Morgade por su boba crítica de una canción de Hombres G en Pasapalabra

La superioridad moral no conoce límites.

El cantante de Hombres G, David Summers, ha cargado contra Ana Morgade por censurar la letra de ‘Devuélveme a mi chica’, una de las canciones más conocidas de la agrupación, en el programa Pasapalabra, el concurso diario que presenta Roberto Leal en Antena 3.

Al principio, durante la prueba de «La pista», Morgade celebró que sabía cuál era comenzó a recitar la letra de la canción sin más. «Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, en un Ford Fiesta blanco… todos [gritó, animando al público]…. y un jersey amarillo», cantó de forma animada.

Luego de cantar y bailar, siguió en tono de broma, «yo esa me la sé porque se la he oído a gente más mayor que yo, porque yo soy una persona joven».

Sin embargo, luego del momento ameno, Morgade dio un giro de 180 grados y ha tirado del argumentario ‘progre’ para criticar de forma anacrónica la canción. Primero, señaló que emplea un insulto “homófobo”. También destaca el talante machista, al hacer ver que las mujeres son un “un bolso” o un objeto para ser devuelto.

“Hay un insulto que usa que no está nada bien, lo de marica está fatal porque no es un insulto para empezar y lo devuélveme a mi chica también está muy mal porque las mujeres no somos un bolso y no hay que devolverlo ni prestarlo ni robarlo”, soltó la actriz.