Naranjo se marcha del programa de Mejide con un colosal repaso a Errejón

Un repaso en toda regla.

Antonio Naranjo mandó a la lona a Íñigo Errejón en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) en la que fue su última intervención en el programa de Risto Mejide.

El tertuliano, que comenzará el 24 de octubre de 2022 un nuevo proyecto profesional, le dio hasta en el velo del paladar al líder de Más País:

Muchas gracias a todos. A @cuatro y a @fabricatele . Siempre he dicho lo que me apetecía y nunca nadie me ha condicionado ni lo ha intentado. Hasta pronto pues, les echaré de menos hasta que volvamos a encontrarnos. Saludos a los espectadores, sobre todo a los que me detestan 😉

El lunes cuento dónde voy. Hoy toca despedir con honores y agradecimiento a un programa donde me lo he pasado muy bien, me he reído, he peleado y dejo grandes amigos.

— Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) October 21, 2022