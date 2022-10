El expresidente ucraniano Poroshenko le hunde la entrevista a Risto: «No repitas lo que dice Putin»

Petro Poroshenko hundió en cuestión de segundos la entrevista ‘estrella’ de Risto Mejide.

Durante su intervención en el ‘Todo es Mentira’ del 24 de octubre, el expresidente de Ucrania no dudó en tirar de las orejas al presentador de ‘Cuatro’ por repetir algunos de los tópicos usados por Rusia contra Ucrania, como son el Batallón Azov o las llamadas ‘bombas sucias’.

El exmandatario (entre 2014 y 2019) empezó su intervención desvelando que «estoy justo donde hace 8 meses empezó la guerra con los rusos» y poniendo énfasis en la idea de que «necesitamos más armas para llegar antes a la paz». Eso sí, dejó claro que no anhelan el envío de tropas: «No necesitamos más soldados. No necesitamos víctimas. Tenemos que hacer que el mundo sea más seguro».



Tras desvelar aspectos fundamentales como que «tanto Bielorrusia como Irán, participan en la agresión a Ucrania», Poroshenko mostró su enfado con Risto por poner sobre la mesa temas como el Batallón Azov, por lo que le pidió no repetir las mentiras lanzadas por el régimen de Vladimir Putin.

“Es fundamental que no se repitan las mentiras utilizadas por el Kremlin contra Ucrania. Ni siquiera en forma de pregunta, porque es lo que ellos buscan…darle credibilidad a sus mentiras y a sus excusas para haber invadido a Ucrania..”.

A lo que agregó: «No confiéis en Putin, no confiéis en sus palabras de pedir la paz, de que quiere una negociación. No, quiere borrar Ucrania del mapa».

Si bien Risto intentó saber exactamente qué mentira se difunde con respecto al batallón, el exmandatario no dio más difusión a uno de los argumentos más utilizados por los rusos y sus seguidores para justificar la sanguinaria invasión.

Lejos de ser un impasse fortuito, el expresidente le volvió a pedir, al menos una vez más, que no adoptarse como ciertas las premisas lanzadas por Rusia, como son las acusaciones del uso de “bombas sucias”.

Es importante recordar que el ministro de Defensa ruso, Sergéi Shoigú, acusó a Kiev de planear un ataque con esta bomba, un explosivo que libera elementos radioactivos. Una denuncia que el soviético trasladó a sus homólogos en Francia, Turquía y Estados Unidos.

A pesar de que la acusación fue desmentida por el propio Volodímir Zelenski, Risto no dudó en preguntar al respecto, llevándose un nuevo varapalo: “Esa es una información que lanzó el ministro de Defensa de Rusia, es falsa y ustedes no deberían repetirla. No habría que creer ni una sola palabra que dice Putin… y seré más fuerte, ese hombre está loco”.

Una vez más, el presentador de ‘Todo es Mentira’ salía regañado por ‘comprar’ la versión informativa del Kremlin.

Finalmente, Poroshenko recordó la necesidad de contar con más embargos y más sanciones para que Putin «no tenga más dinero para poder financiar esas bombas y esos misiles contra la población ucraniana». Para lograr la victoria, recalca que habría que crear una «coalición contra Putin» ya que solo con la «despunitización de Europa y la despunitización de Rusia podremos conseguir la seguridad en el mundo».

Sin olvidar la necesidad de «un Plan Marshall segunda edición», capaz de «ayudar a reconstruir Europa y a Ucrania después de la guerra». Así como la «membresía futura de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN».

El exmandatario acabó la entrevista con una dura advertencia al resto de Europa: «Estamos pagando un precio muy alto con decenas de miles de víctimas cobradas en este proceso para salvar Ucrania. Si Ucrania para a Putin, no habrá Ucrania. Pero desde luego si Putin gana y para a Ucrania, no habrá paz».