Anton Krasovsky, presentador de la cadena rusa RT, llama en directo a quemar niños ucranianos

Demencial.

Anton Krasovsky, un presentador de la cadena rusa RT, ha llamado a «quemar» y a «lanzar a los ríos» a todos los niños ucranianos que afirmasen que Rusia ha invadido a Ucrania.

El canal de televisión que tiene un alcance internacional es financiado por el Kremlin y avanza su agenda pro Putin, al difundir mensajes y argumentaciones que justifican la guerra de agresión iniciada por el presidente ruso en febrero de este año.

Krasovsky tuvo su salida de tono la semana pasada, durante un programa en el que compartía con Sergei Lukianenko, uno de los escritores rusos contemporáneos de ciencia-ficción más populares de la actualidad quien participaba como invitado. El autor de Laberinto de Reflejos exponía sus vivencias durante una visita a Ucrania en la década de los ochenta y fue cuando el tertuliano expuso su mensaje de odio.

Por su parte, la cadena RT ha procurado eliminar toda evidencia de estos comentarios, que sin embargo, se han vuelto virales y se han difundido ampliamente en las redes sociales.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

De hecho, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, los ha compartido en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: «Los gobiernos que aún no han prohibido RT deben ver este extracto».

«Con esto te alineas si permites a RT operar en tu país. Una incitación agresiva al genocidio (…) que no tiene nada que ver con la libertad de expresión», ha señalado Kuleba

El representante del Gobierno ucraniano ha anunciado que Krasovsky será procesado en Ucrania por sus declaraciones. El periodista además, se encuentra dentro de la lista negra de sancionados de la Unión Europea.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022