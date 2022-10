Cuca Gamarra revienta a Pedro Sánchez en directo por “entregar cualquier cosa para seguir en el poder”

No tiene líneas rojas.

Así define la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que en su afán de seguir en el poder es capaz de entregar cualquier cosa.

La también secretaria general de los populares ha atizado en Espejo Público de Antena 3 al socialista al aseverar que “no tiene ninguna línea roja a la hora de negociar con los independentistas con tal de sacar adelante cualquier texto legislativo, como los Presupuestos que le permitan afianzarse en el poder”.

Gamarra estima que este “es un capitulo más” ya que no es la primera vez que Sánchez atenta contra la integridad del Estado español. Recuerda el tema de los indultos, cuando el entonces candidato aseguró que no iba a indultar a ninguno de los que participaron en el golpe de estado en Cataluña y que reformaría el delito para que no se repitiera un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017.

La presentadora del programa, Sussana Griso, incluso recordó que Sánchez en una entrevista con ella reivindicó esa promesa que ahora vuelve a incumplir. “Tenemos esa declaración en la que comentó que iba a reformar la ley para agravar las penas”.

La parlamentaria detalla que esto es una traición a los votantes socialistas que confiaron en su palabra al pactar con los que “han querido romper con nuestro orden constitucional. La primera parte fueron los indultos, que aquellos que fueron juzgados hoy están en la calle y no han tenido que cumplir una parte de sus penas por interés político del Presidente y no por un interés general”.

Luego, detalla que hay una segunda parte que afecta a los que todavía no han sido juzgados. “Esta reforma del delito de sedición lo que responde es a la intención de que aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la Justicia por querer romper nuestro orden constitucional tengan un marco favorable para no entrar en la cárcel”.

Ante la excusa del Gobierno de que hay que ajustar las penas a la normativa europea, resalta que el Ejecutivo tiene “una grandísima capacidad para explicar lo inexplicable y para justificar lo injustificable porque estamos hablando de un delito que han cometido muy pocas personas en toda nuestra democracia. Concretamente los indultados y los que están pendientes de ser juzgados”.

«Esto es de lo que estamos hablando, no afecta a toda la sociedad sino que responde a un compromiso personal que él ha asumido con aquellos con los que ha decidido depender para seguir gobernando», reflexiona la parlamentaria.

Considera que esto rompe un principio fundamental que es la igualdad de los españoles ante la ley. Pese a lo grave de esta propuesta, Gamarra destaca que seguirán trabajando por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero que si dependiera del PP, la propuesta que beneficia a los independentistas no saldría adelante porque jamás socavarían la integridad del Estado por permanecer en La Moncloa.