‘El Chiringuito’: El juicio sumarísimo al Barcelona deriva en un recital de gritos y zascas

El 26 de octubre de 2022 el Fútbol Club Barcelona puede poner su esquela en la Liga de Campeones.

El conjunto de Xavi Hernández, para más inri, ya sabrá antes de saltar al Nou Camp para enfrentarse al Bayern de Munich si tendrá que ‘descender’ a la Europa League.

Si el Inter de Milan gana al Viktoria Plzen, los blaugranas ya no tendrán nada que rascar en la máxima competición continental.

Con ese escenario, el programa ‘El Chiringuito’ (Mega) del 25 de octubre de 2022 se convirtió en un juicio sumarísimo al cuadro de Joan Laporta.

José Luis Sánchez y Darío Montero se enzarzaron en una bronca que poco a poco fue subiendo de decibelios ante el chorreo que el primero le propinó al segundo al recordarle que el Barcelona repite por segundo año consecutivo un ridículo sin paliativos en Europa.

Sánchez no se paró en barras:

Montero se indignaba por la intervención de Sánchez y de otros tertulianos que no dan un duro por el Barcelona:

Es que no entiendo por qué ridiculizáis todo. Entiendo la situación que está viviendo el Barça que, evidentemente, es la que es. Pero es que no entiendo por qué ridiculizas a un equipo como el Barça que es historia del fútbol, no lo puedo entender. Entiendo que te alegres, pero no que lo ridiculices.

José Luis Sánchez, elevando el tono, dejaba bien a las claras los datos por los que era lógico burlarse de la situación de Barcelona:

Asúmelo, Darío, es que te has dejado 800 millones de euros, te has gastado 15 palancas y vas a acabar jugando los jueves. Es que lo que no se sostiene es que sigas defendiendo a Xavi. Lo que no se sostiene es que el barcelonismo vaya mañana a tragarse otro partido en el que te van a mandar a los jueves a la Europa League. No se sostiene que te aferres después de 800 millones, Dembelé, Lewandowski, Rafinha, Ferrán Torres, Gavi, Ansu Fati, Pedri, Ter Stegen, que nos hayáis vendido aquí que es la séptima maravilla del mundo, y que acabéis jugando otra vez los jueves.