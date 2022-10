Espantosa reaparición televisiva de Ábalos para ‘revelar’ algo pasadísimo y encima mintiendo

José Luis Ábalos es probablemente igual de malo como tertuliano que lo fue como ministro.

Por eso aparece muy de cuando en cuando en el Todo es mentira de Risto Mejide y por eso, aunque hable, dice poco.

Seguramente tenga cosas muy jugosas que contar el exministro decapitado por Pedro Sánchez, aunque solo sea por haber estado ahí metido en el ajo. O algunas otras que serían más divertidas de escuchar… Recuerden, aquello de fiestas sórdidas y un vídeo en un parador.

Pero nada, este martes 26 de octubre de 2022 el socialista que tan mal terminó sus carteras confesó -también culpa del propio Risto por no preguntar algo más interesante- algo tan ‘loco’ como qué pasó realmente con Albert Rivera a la hora de negociar aquel gobierno de la Nación que no llegó a salir en 2016.

«¿En algún momento Sánchez le ofreció la vicepresidencia a Rivera?» Preguntaba Mejide:

«Es que no hubo ocasión porque no vimos ninguna actitud. Nosotros intentamos en primer lugar a nivel autonómico y local, porque entendíamos que Ciudadanos no tenía base ni presencia territorial. Tenían en la mano Madrid, Murcia, Castilla y León… Y ya ven, acabaron fagocitados por el mismo al que pretendían sustituir. Para nosotros era una fase previa antes de explorar el nivel nacional».