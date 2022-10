El troleo de Espinosa de los Monteros a Fortes con los pufos presupuestarios en TVE

El momentazo es para verlo en bucle y con un buen bol de palomitas y refresco gigante.

Comparecía en la jornada del 25 de octubre de 2022 el portavoz parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, en ‘La Noche en 24’ (RTVE) para debatir sobre diferentes cuestiones.

Uno de los asuntos más trascendentes fue el de los Presupuestos Generales del Estado, en concreto el gasto previsto para 2023 y cómo este se había disparado.

Xabier Fortes, el presentador del programa, quiso poner a prueba a Espinosa de los Monteros para ver si este venía con los deberes hechos y exponía con claridad de dónde pensaba él que se podía recortar dinero.

Craso error por parte del periodista pontevedrés.

El de VOX comenzó a desglosar punto por punto dónde metería él la tijera hasta que llegó el momento culmen, los pufos presupuestarios de RTVE.

Cuando Espinosa de los Monteros aseveró que los casi 500 millones de euros eran una auténtica barbaridad y que había que recortar, Fortes se puso en guardia.

Lo que no se esperaba el presentador era la respuesta del parlamentario del partido de Santiago Abascal cuando expuso de una manera bastante original de dónde detraería él esas partidas que engordan innecesariamente el presupuesto anual de la radio y la televisión públicas.

Así fue el momentazo:

Iván Espinosa de los Monteros: «Oiga, ¿de verdad que los 500 millones de euros que gastamos en esta casa es el gasto más eficiente? ¿No hay otra manera de hacerlo? No estoy pensando en los trabajadores, en los cámaras que nos están sacando…

Xabier Fortes: «Pues ya le digo yo que alguno está pensando que ‘pues sí que está pensando en los trabajadores y cámaras de TVE'».

Y llegó el momentazo:

Iván Espinosa de los Monteros: «A los cámaras le voy a pedir que me enfoquen en un plano grande, que no es fácil. Mire, estos son los directivos de RTVE. Estos son los que tienen rango director, subdirector. Es que no me cabe en una sola hoja. ¿Lo ve bien? Pues todos estos ganan más de 100.000 euros».

Xabier Fortes: «Pero también habrá políticos y diputados de su partido político, que por cierto también cobra ayudas públicas…».

Iván Espinosa de los Monteros: «Recortemos, recortemos también».

Xabier Fortes: «Pero usted nunca habla de recortar…»

Iván Espinosa de los Monteros: «Que sí, recortemos, que hemos pedido disminuir de todos los lados».