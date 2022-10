Un encolerizado Pedrerol lanza la gran pregunta que se hace todo el barcelonismo tras el KO en Champions

El cabreo fue de proporciones bíblicas.

Josep Pedrerol, presentador de ‘El Chiringuito’ (Mega), no pudo contenerse ante las palabras de Xavi Hernández, entrenador del Fútbol Club Barcelona, para justificar la nueva pifia de los blaugranas en la Liga de Campeones.

El cuadro del Nou Camp, que ya perpetró otro esperpento la temporada anterior, la 2021-2022, volvió a fracasar en la máxima competición continental.

El problema, tal y como apuntó el periodista, es que en aquella ocasión a Xavi le acaba de caer la responsabilidad de reflotar una nave que se iba a la deriva y en esta ocasión contaba con un plantillón y una inversión que obligaban al Barcelona a estar en la ronda de octavos y no caer a la Europa League.

Lo que más indignó a Pedrerol fueron las palabras del preparador azulgrana hablando de que el equipo aún está en construcción.

El conductor de ‘El Chiringuito’ fue a saco a por el máximo responsable del banquillo culé:

¿Cuándo acaba la construcción de un equipo que ha fichado a ocho jugadores? Es que no lo puede entender. A mí eso de meter en la misma frase la palabra construcción y Barça es algo que no me cuadra. El Barcelona no está nunca en construcción. El Barcelona tiene que ganar todos los títulos. Es que este Barcelona de Xavi Hernández ya ha sido eliminado tres veces de Europa en 11 meses.