Formidable vacile de Espinosa de los Monteros a Carmelo Encinas en TVE

El mejor Iván Espinosa de los Monteros pasó hace un par de noches (25 de octubre) por el programa nocturno del 24 Horas de Xabier Fortes.

El diputado y portavoz de VOX, a sabiendas de que jugaba ‘fuera de casa’, se llevó al ente público su mejor sarcasmo y el troleo fue la fórmula estrella de su intervención.

Primero lo hizo con el propio Lechero, con tremendo vacile a cuenta del pufo bestial en el presupuesto precisamente de Televisión Española.

Y después, en el tiempo de preguntas de los tertulianos, le tocó llevarse un buen meneo a Carmelo Encinas. Y todo porque el periodista socialista quiso meterse contra un compañero de partido del invitado, en este caso, con Ortega Smith, por haber insultado -«payaso, inútil y comunista»- a un concejal del Ayuntamiento de Madrid:

Espinosa : «Sí, eso no puede ser. Es verdad que no se puede llamar a nadie comunista porque es de las cosas más graves que se puede ser en la vida. El comunismo es una ideología que ha dejado 150 millones de muertos. Yo me disculpo en nombre de Javier por haberle llamado comunista. ¡Que es comunista!»

Espinosa: «A los cámaras le voy a pedir que me enfoquen en un plano grande, que no es fácil. Mire, estos son los directivos de RTVE. Estos son los que tienen rango director, subdirector. Es que no me cabe en una sola hoja. ¿Lo ve bien? Pues todos estos ganan más de 100.000 euros».

Fortes: «Pero también habrá políticos y diputados de su partido político, que por cierto también cobra ayudas públicas…».