Cuca Gamarra desmonta en TVE un bulo sobre el acuerdo del Poder Judicial difundido por el PSOE

La noticia del día es el rompimiento de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, participó en el programa La hora de la 1 de TVE, para discutir el tema y aclarar las razones que llevaron a que el acuerdo saltara por las nubes.

La también secretaria general del Partido Popular señala que el comunicado emitido por la formación “es claro y rotundo”. También ha detallado que se ha producido una conversación entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En este contacto, Sánchez “confirma que sí va a llevar a cabo la reforma del código penal y eso tiene aparejado una serie de efectos como la suspensión de una negociación. Evidentemente en esos términos no se puede mantener una negociación a menos que cambien el planteamiento el Partido Socialista”.

Gamarra, como explica el comunicado, he comentado que “se suspenden las negociaciones hasta que el Partido Socialista retire la reforma y tipifique, como prometió en campaña, los referendos ilegales”.

Detalla que “había un compromiso no solo en el marco de la negociación e incluso la ministra portavoz declaraba el martes que no contemplaban esa reforma porque no había una mayoría suficiente en el Parlamento para llevarla a cabo. Eso cambia cuando la ministra de Hacienda le confirma a Esquerra Republicana que si van a llevar a cabo esa reforma y que la llevarán en breve a la cámara”. Cambia radicalmente de lo que decía el gobierno el martes y lo que dijo ayer y queda de manifiesto la intención de Sánchez de hacer concesiones a quienes quieren romper el orden constitucional.

Considera que si se quiere llevar a cabo una reforma del código penal en los delitos que afectan la defensa del marco constitucional, tiene que ser en fortalecerlo, no en debilitarlo.

La diputada popular además de explicar las causas que llevaron a suspender el acuerdo de la renovación del Poder judicial, ha tumbado un bulo difundido por el Ejecutivo y la ‘brunete predrete’ que aseguraban que el pacto estaba cerrado.

La confesión de que el acuerdo no estaba cerrado causó sorpresa en la presentadora del programa Silvia Intxaurrondo.